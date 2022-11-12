Удорожание черного золота продолжается: почему важна роль Китая
Нефть продолжает расти в цене, хотя суммарно недельные торги завершились падением. О последних изменениях на рынке нефти – читайте в материале 24 канала.
Последние новости о ценах на нефть
Торги в пятницу, 11 ноября, нефть Brent закончила с ценой на уровне 95,89 доллара, согласно данным Finance! Yahoo. С начала сессии котировки выросли на 2,37%. По сравнению с прошлым днем сырье подорожало на 2,40 доллара.
Интересно Резкое замедление экономики Китая: кто они – главные победители и аутсайдеры
Контракты на американскую марку нефти West Texas Intermediate стоят 88,86 доллара за баррель. За день сырье выросло в цене 2,76%. По сравнению с предыдущим торговым днем черное золото подорожало на 2,54 доллара.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 95,78 доллара за баррель (+2,84 доллара);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 88,96 доллара за баррель (+2,68 доллара).
Факторы влияния на рынке нефти
Нефть дорожает второй день подряд. Однако в целом за неделю сырье упало в цене по сравнению с предыдущей неделей. Важным фактором в ходе торгов был Китай, решивший ослабить часть строгих ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает издание Reuters.Обратите внимание! Китай – один из самых мощных импортеров нефти и вторая экономика мира. Именно поэтому эта страна так сильно влияет на рынок нефти в мире.
Теперь ожидают, что в Китае будет расти экономическая активность, которая приведет к большему спросу на сырье.
Прогнозы от экспертов:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.