Удорожание черного золота продолжается: почему важна роль Китая

Нефть продолжает расти в цене, хотя суммарно недельные торги завершились падением. О последних изменениях на рынке нефти – читайте в материале 24 канала.

Последние новости о ценах на нефть

Торги в пятницу, 11 ноября, нефть Brent закончила с ценой на уровне 95,89 доллара, согласно данным Finance! Yahoo. С начала сессии котировки выросли на 2,37%. По сравнению с прошлым днем сырье подорожало на 2,40 доллара.

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Контракты на американскую марку нефти West Texas Intermediate стоят 88,86 доллара за баррель. За день сырье выросло в цене 2,76%. По сравнению с предыдущим торговым днем черное золото подорожало на 2,54 доллара.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 95,78 доллара за баррель (+2,84 доллара);

за баррель (+2,84 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 88,96 доллара за баррель (+2,68 доллара).

Факторы влияния на рынке нефти

Нефть дорожает второй день подряд. Однако в целом за неделю сырье упало в цене по сравнению с предыдущей неделей. Важным фактором в ходе торгов был Китай, решивший ослабить часть строгих ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает издание Reuters.

Китай – один из самых мощных импортеров нефти и вторая экономика мира. Именно поэтому эта страна так сильно влияет на рынок нефти в мире.

Теперь ожидают, что в Китае будет расти экономическая активность, которая приведет к большему спросу на сырье.

Прогнозы от экспертов: