Доллар падает в цене: что происходит на валютном рынке

Доллар США начал 2025 год с проседания на рынке. На валюту давят факторы, которые связаны с первой экономикой мира.

Курс доллара на сегодня

В четверг, 2 января 2025 года, доллар США фиксирует достаточно шаткие позиции на рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. Напомним, что американская валюта за прошлый год существенно подорожала по отношению к корзине из 6 других денежных единиц.

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Сейчас на рынке ожидают, что высокие процентные ставки в США могут удерживать в течение длительного периода, что способствует подорожанию доллара. Кроме того, внимание в начале года будет приковано к новой администрации Дональда Трампа и ее политике, которая, как ожидается, может спровоцировать новый всплеск инфляции. Это поддержит доходность государственных облигаций США и повысит спрос на доллар.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,58;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

Индекс доллара США колебался на уровне 108,27, потеряв 0,20%, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 108,27 до 108,56. Это означает, что доллар торгуется вблизи пикового уровня за 52 недели.

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Курс евро вырос на 0,11% относительно доллара США во время сегодняшних торгов. Тогда как за прошлый год единая валюта Еврозоны потеряла в цене более 6%. Кроме того, прошлом году британский фунт упал на 1,7%. Однако фунт стерлингов стал лучшей валютой G10 по отношению к доллару в 2024 году. Одна из главных причин – это то, что британская экономика держалась лучше, чем ожидали.