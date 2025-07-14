Состояние Брэда Питта: сколько зарабатывает звезда фильма "Формула-1"

Актер и продюсер фильма о Формуле-1 Брэд Питт получает щедрые гонорары за свои роли. Его состояние и популярность значительно выросли благодаря нескольким успешным коммерческим проектам.

Как разбогател Брэд Питт?

С момента своей прорывной роли в фильме 1991 года "Тельма и Луиза" Брэд Питт остается неизменным любимцем Голливуда. Актер и продюсер в течение десятилетий снимался в крупнейших фильмах, что принесло ему значительное состояние, пишет 24 Канал со ссылкой на The Street.

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В последние годы капитал актера заметно вырос – благодаря как удачным ролям, так и многомиллионным сделкам с недвижимостью и продажи контрольного пакета продюсерской компании Plan B Entertainment.

Интересно! На счету Питта две премии "Оскар": за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде" и как продюсеру фильма "12 лет рабства", который получил награду как лучший фильм.

Кроме того, Питт продолжает судиться за право собственности на винодельню Chateau Miraval во Франции, стоимость которой оценивается более чем в 500 миллионов долларов. Ранее поместье он приобрел совместно с бывшей женой Анджелиной Джоли.

Какое состояние Брэда Питта?

По разным оценкам состояние Питта составляет около 400 миллионов долларов. Актер, как правило, получает около 20 миллионов долларов за фильм, однако доход может быть значительно выше, если он выступает также как продюсер или получает процент от прибыли.

Примечательно! За участие в фильме "Одиннадцать друзей Оушена" общий гонорар Питта увеличился еще на 30 миллионов долларов.

В 2016 году годовой доход звезды Голливуда составил 31,5 миллиона долларов. А в 2022 он вошел в десятку самых высокооплачиваемых артистов мира: тогда его доход составил около 100 миллионов долларов.

Интересно! Из них 30 миллионов Питт получил за три фильма – "Вавилон", "Быстрее пули" и "Затерянный город", а остальные – от продажи контрольного пакета кинокомпании Plan B, которую он основал совместно с Дженнифер Энистон.

Компания Plan B выпустила ряд высоко оцененных критиками картин, включая: "Лунный свет", "12 лет рабства" и "Отступники". Несмотря на продажу доли французскому медиаконгломерату Mediawan, по данным Variety, Питт сохранил миноритарный пакет акций.