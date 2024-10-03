Заговор Уолл-стрит и ФРС

Ким Кийосаки, жена Роберта и инвестор, обвинил центральный банк США в сотрудничестве с руководителями крупнейших фирм с Уолл-стрит. Она утверждает, что это партнерство манипулирует экономическими ресурсами страны и использует то, что она называет "фальшивыми деньгами", имея в виду доллары США, для собственной финансовой выгоды.

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Фальшивые деньги попадают к руководителям Уолл-стрит, и они выкупают свои акции, что приводит к буму на фондовом рынке, но эти деньги не идут на увеличение производства. Настоящие деньги поступают от производства, например, если я фермер и выращиваю капусту, это и есть производство, но что делает ФРС, так это получает деньги, а эти ребята в корпоративной Америке берут эти деньги, выкупают свои акции и выигрывают от прибыли от прироста капитала. Это тотальный сговор с Уолл-стрит,

– сказала она.

Роберт Кийосаки убежден, что рыночные крахи предоставляют возможности для накопления богатства. Он отметил: "Ким и я стали очень богатыми во время рыночных крахов", подчеркнув свою стратегию капитализации экономических спадов. Кийосаки также указал на нынешние опасения Федерального резерва, заявив: "Если этот пузырь начнет сдуваться, они потерпят крах, и тогда им придется делать глупые вещи". Его комментарии подчеркивают продолжающуюся волатильность на финансовых рынках и потенциальные последствия инфляционного давления.

На его взгляд, худшее что можно сделать, когда рынок волатильный, это инвестировать в долгосрочной перспективе в хорошо диверсифицированный портфель акций, спотов, взаимных фондов и ETF.

Также указывать людям, что делать – не лучший способ обучать финансовой грамотности. Больше всего от такой практики пострадало поколение бэби-бумеров, которые вложили значительные средства в свои 401k пенсионные планы.

Самые большие неудачники – это люди, которые никогда не проигрывали. Знаете, те люди, которые сейчас сидят на своих 401k, мое поколение, поколение бумеров, они сейчас в серьезном затруднении, потому что этот карточный домик все равно вот-вот рухнет,

– добавил он.

Популярный финансовый педагог добавил, что лучший способ учиться, это делать ошибки.