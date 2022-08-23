Сербия прекратит импортировать российскую нефть

С 1 ноября Сербия не будет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза в отношении страны-агрессора. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

Сербия не будет импортировать российскую нефть

Во время обращения Вучич отметил, что вместо обсуждения серьезных вопросов, таких как санкции Евросоюза в отношении российской нефти, общество уделяет значительное внимание обсуждению "глупостей".

Читайте также Инвестиции в современных реалиях: актуальные советы и подсказки от эксперта

Под "глупостями" глава Сербии понимал возможную отмену Европрайда в Белграде.

Мы просто обсуждаем всякие глупости, чтобы не говорить о том, что мы будем делать с электроэнергией, что мы будем делать с нефтью, ведь после ноября российской нефти для нас не будет из-за санкций. Вместо того, чтобы говорить о газе, о мазуте, об угле, мы говорим о разных глупостях, потому что это проще всего,

– сказал Вучич.