Французский межнациональный розничный продавец Sephora решил продать свою дочернюю компанию в России. Что известно об этом шаге – читайте дальше.

Французский бренд Sephora, принадлежащий корпорации миллиардера Бернара Арно LMHV, продаст свое дочернее предприятие местному генеральному директору сети. Таким образом, присоединилась к потоку иностранных бизнесов с рынка государства-агрессора.

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Французская Sephora полностью уходит из россии

В России под брендом Sephora работало 88 магазинов с 1200 работниками. Теперь они будут функционировать как “Ile de Beaute” – местная сеть, которая была приобретена в 2016 году, через несколько лет после начальных инвестиций. Интересно, что компания начала проводить ребрендинг своих магазинов в России в 2018 году и делать это до 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

В Sephora сообщили, что перед тем как завершить все процессы с этим соглашением, стороны должны получить разрешение соответствующих органов, в том числе антимонопольных. Цены сделки они не разглашают.

Магазины Sephora, с начала марта 2022 года, были закрыты. В это время LVMH и другие люксовые бренды сообщили о приостановлении своей деятельности на территории государства-агрессора после полномасштабного вторжения России в Украину.

На момент создания этого материала, стоимость акцийкомпании LVMH колеблется на уровнеза штуку, согласно данным Yahoo!Finance . Рыночная капитализация французской корпорации составляетдолларов. Тогда как личное состояние Берна Арнооценивает вдолларов.

В тот же месяц компания Бернара Арно заявила, что в целом имеет в россии 124 магазина да 3500 работников. В то же время ряд топовых европейских брендов заявили о временном закрытии своих магазинов на территории государства-агрессора. Главная причина – агрессия россии против Украины и санкции США и ЕС. Среди них:

Burberry,

Hermes,

Richemont (владеет Cartier),

Керинг,

Chanel.

Кроме того, планы по закону, позволяющему россии конфисковать активы иностранных компаний и привлекать к уголовной ответственности, побудили некоторые компании ускорить выход с русского рынка. Например, речь идет о Nike. Бренд решил покинуть государство-агрессора в июне после приостановления своей деятельности в марте.

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