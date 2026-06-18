США "тихо" приняли решение о введении санкций против России

Министерство финансов США не опубликовало в среду информацию о продлении срока отмены санкций против России. Речь идет о ранее действовавшем ослаблении ограничений в отношении российской нефти, "застрявшей" в море.

Будет ли продлено ослабление санкций против России?

Как известно, 17 июня Трамп воздержался от каких-либо обязательств по повторному введению американских санкций против России, сообщает Reuters.

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В то же время срок действия ослаблений истек. Американский президент указал на возможность возобновления санкций, ведь нефть из Ближнего Востока "возвращается".

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Мы рассматриваем этот вопрос. Мы видим, насколько сильно упадет цена на нефть, она действительно падает. Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть уже течет.

"Возвращение" санкций против России возможно именно на фоне соглашения между США и Ираном. В частности, из-за того, что Тегеран, согласно договоренностям, сможет экспортировать нефть.

Тегеран может немедленно начать продавать нефть после церемонии подписания соглашения, которая ожидается позднее на этой неделе, заявил во вторник высокопоставленный представитель США. Но для восстановления нормальных объемов поставок нефти и газа могут потребоваться месяцы,

– отмечает издание.

Обратите внимание! По словам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, война на Ближнем Востоке привела к самым серьезным потрясениям на мировых энергетических рынках за всю историю.

Отметим, что санкции против России ослаблялись именно для того, чтобы снизить цены на энергоносители. Стоимость нефти взлетела с начала войны на Ближнем Востоке, то есть с конца февраля. Это стало следствием ограничения поставок, а также — повреждения нефтяной инфраструктуры в регионе. Срок действия ослабления продлевали несколько раз.