Еще в марте американское правительство приняло решение ослабить санкции против российской нефти. Таким образом хотели удержать цены на энергоносители.

Почему Трамп может продлить отмену санкций против России?

Через отмену санкций поти России, Трамп может пытаться нивелировать последствия войны с Ираном, сообщает Semafor.

Важно! Продолжение отмены санкций против России может произойти уже на этой неделе. Об этом указывают заявления бывших чиновников Министерства финансов и Государственного департамента. Вероятно, аналогичные шаги будут осуществлены и относительно нефти из Ирана.

Интересно, что эксперты не считают такие шаги США очень действенными. Ведь есть мало доказательств их эффективности.

К тому же нужно учитывать негативные последствия таких действий. Например, то, что это решение позволило России много заработать. Для понимания, Кремль, из-за ситуации на Ближнем Востоке, получал дополнительно примерно 150 миллионов долларов в день, сообщает Financial Times.

Полдюжины бывших чиновников по санкциям недавно сообщили изданию Semafor, что они все еще ожидают продления администрацией Трампа срока действия санкционного исключения в отношении России на этой неделе, что проложит путь для продолжения санкционного исключения по Ирану позже в этом месяце,

– указывает издание.

Справка: Дюжина это 12.

Нужно понимать, что продление действия исключений возможно даже, если Ормузский пролив откроется. Ведь это может быть выгодным решением для американского правительства именно из-за значительных убытков, которые уже получили США.

