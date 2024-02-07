Chouzhou Commercial Bank против россиян: какое решение принял китайский банк

Российские СМИ сообщили, что один из китайских банков заблокировал расчеты для России. Также ограничения касаются и Беларуси, как страны, которая поддерживает кремлевский режим.

Как это повлияло на россиян

Представители российских компаний сообщают, что из-за действий китайского банка у них срываются деловые сделки. Также возникают сложности с покупкой товаров из Китая.

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Еще в декабре представители банка Chouzhou предупредили российских клиентов о невозможности платежей за товары, которые подпадают под санкции. А еще через несколько недель все расчеты были заблокированы совсем.

Причем, во внимание не берется в какой именно валюте проходят транзакции. Российские предприниматели также отмечают, что именно банк Chouzhou был центром для импортеров. Это связано с выгодными условиями финансового учреждения.

Почему Chouzhou решил принять это решение

Еще в декабре 2023 года президент США Джо Байден утвердил упрощенный механизм внедрения ограничений в отношении банков, которые нарушают санкции против россиян. Учитывая полномочия американского Минфина, турецкие финансовые учреждения начали отменять расчеты с Россией.

С января на решение Байдена среагировали и в Китае. Китайские банки начали пересматривать условия сотрудничества с российскими клиентами.

Что изменилось:

карты китайской платежной системы Union Pay от российских банков не работают за рубежом;

появились проблемы с переводами через Bank of China в юанях в Европу и США.

При этом, официально китайское правительство не поддерживает санкции против России. Несмотря на осуждение российской агрессии, Пекин все еще сотрудничает с россиянами.