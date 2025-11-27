Как изменился уровень поставок российской нефти в другие страны?

Данные S&P Global показывают, что отгрузки российской нефти в Китай сократились на 73,3% – до 54 тысяч тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание The Moscow Times.

Обратите внимание! Недавно стало известно, что крупные государственные китайские перерабатывающие компании приостановили закупки российской нефти ESPO. Также начали отказываться от продукции из России частные организации из Китая, сообщает Bloomberg.

В Тайвань поставки российской нефти сократились на 79,6%. Теперь они достигают – 37 тысяч тонн.

Сейчас известно, что импорт российской нефти могут прекратить:

индийские покупатели в целом;

а также – тайваньская Formosa Petrochemical (эту компанию считают крупнейшим импортером российского сырья), пока предприятие только рассматривает такую возможность.

Интересно! По состоянию на сейчас, известно, что процесс переоформления контрактов на новых продавцов, которые не связаны с Россией, может длиться примерно 3 месяца.

Как изменилась ситуация с российской нефтью?

Именно Индия стала основным покупателем российской нефти, начиная с 2022 года. Также значительную долю импорта нефтепродуктов из России "занимает" Китай. Фактически, эти рынки заменили для российских продавцов – европейский.

Трамп решил повлиять на Путина через введение санкций против "Роснефти" и "Лукойла". Однако российский лидер лишь высмеял эти ограничения. Хотя об указанных санкциях стало известно, еще в конце октября, вступили в силу они недавно – 21 ноября.

Важно! Недавно стало известно, что Россия предложила Индии скидку на нефть Urals в размере – 7 долларов за баррель (если сравнивать с ценой Brent). Для понимания, это наименьшая цена за последние 2 года.