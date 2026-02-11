Теперь Москва не сможет обходить санкции: ЕС готовится принять важные изменения
- Европейская комиссия планирует запретить операции с криптовалютами, связанными с Россией.
- ЕС хочет остановить деятельность криптобиржи Garantex, ограничить платежную платформу A7 и планирует добавить 20 банков в санкционный список.
Европейская комиссия хочет принять важное решение. Речь идет о намерении Европы запретить любые операции с криптовалютами, связанные с Россией.
Что известно о новом запрете ЕС для России?
Благодаря этому шагу, Еврокомиссия хочет перекрыть для Москвы возможность обходить санкции, сообщает Financial Times.
Брюссель решил отойти от предыдущей стратегии – попыток запретов отдельных российских криптокомпаний. Ведь эти ограничения легко обходятся, в частности, через создание новых структур.
(ЕС – 24 Канал) запрещает взаимодействовать с любым поставщиком услуг с криптоактивами или пользоваться любой платформой для перевода и обмена криптоактивов, основанной в России,
– сообщается во внутреннем документе Еврокомиссии.
В настоящее время Европа призывает:
- остановить деятельность "наследников" крупнейшей криптобиржи в России – Garantex;
- ограничить возможность использования российской платежной платформы – A7;
- ограничить стейблокин A7A5.
Кроме этого, ЕС планирует добавить 20 банков в санкционный список. Также Европа может запретить любые операции с цифровыми рублями от Центробанка России.
Напомним! Российский регулятор начал реализовывать проект, по созданию цифровых рублей еще несколько лет назад. Эта работа продолжается и сейчас. С 1 сентября 2026 крупнейшие банки России должны предоставить россиянам возможность проводить операции с цифровыми рублями, сообщает российский Центробанк.
Какие есть нюансы, относительно ограничений от ЕС для России?
Брюссель внес и другие предложения. В частности, ограничить экспорт товаров двойного назначения в Кыргызстан. Ведь данные Еврокомиссии показали, что в эту страну аномально выросли поставки приоритетных товаров из ЕС. Вместе с этим, экспорт из Кыргызстана в Россию увеличился на 1 200%.
Чтобы эти ограничения вступили в силу, должна быть единодушная поддержка 27 стран блока. Несколько государств еще ставят некоторые предложения под сомнение. В целом новый пакет санкций должен быть согласован до 24 февраля.