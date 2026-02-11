Теперь Москва не сможет обходить санкции: ЕС готовится принять важные изменения

Европейская комиссия хочет принять важное решение. Речь идет о намерении Европы запретить любые операции с криптовалютами, связанные с Россией.

Что известно о новом запрете ЕС для России?

Благодаря этому шагу, Еврокомиссия хочет перекрыть для Москвы возможность обходить санкции, сообщает Financial Times.

Брюссель решил отойти от предыдущей стратегии – попыток запретов отдельных российских криптокомпаний. Ведь эти ограничения легко обходятся, в частности, через создание новых структур.

(ЕС – 24 Канал) запрещает взаимодействовать с любым поставщиком услуг с криптоактивами или пользоваться любой платформой для перевода и обмена криптоактивов, основанной в России,

– сообщается во внутреннем документе Еврокомиссии.

В настоящее время Европа призывает:

остановить деятельность "наследников" крупнейшей криптобиржи в России – Garantex;

ограничить возможность использования российской платежной платформы – A7;

ограничить стейблокин A7A5.

Кроме этого, ЕС планирует добавить 20 банков в санкционный список. Также Европа может запретить любые операции с цифровыми рублями от Центробанка России.

Напомним! Российский регулятор начал реализовывать проект, по созданию цифровых рублей еще несколько лет назад. Эта работа продолжается и сейчас. С 1 сентября 2026 крупнейшие банки России должны предоставить россиянам возможность проводить операции с цифровыми рублями, сообщает российский Центробанк.

Какие есть нюансы, относительно ограничений от ЕС для России?