Укр Рус
Финансы Финансовые новости Теперь Москва не сможет обходить санкции: ЕС готовится принять важные изменения
11 февраля, 14:10
3

Теперь Москва не сможет обходить санкции: ЕС готовится принять важные изменения

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Европейская комиссия планирует запретить операции с криптовалютами, связанными с Россией.
  • ЕС хочет остановить деятельность криптобиржи Garantex, ограничить платежную платформу A7 и планирует добавить 20 банков в санкционный список.

Европейская комиссия хочет принять важное решение. Речь идет о намерении Европы запретить любые операции с криптовалютами, связанные с Россией.

Что известно о новом запрете ЕС для России?

Благодаря этому шагу, Еврокомиссия хочет перекрыть для Москвы возможность обходить санкции, сообщает Financial Times.

Читайте также Почему биткоин дешевеет до 60 – 70 тысяч долларов: эксперт назвал причины и когда ждать роста

Брюссель решил отойти от предыдущей стратегии – попыток запретов отдельных российских криптокомпаний. Ведь эти ограничения легко обходятся, в частности, через создание новых структур.

(ЕС – 24 Канал) запрещает взаимодействовать с любым поставщиком услуг с криптоактивами или пользоваться любой платформой для перевода и обмена криптоактивов, основанной в России, 
– сообщается во внутреннем документе Еврокомиссии.

В настоящее время Европа призывает:

  • остановить деятельность "наследников" крупнейшей криптобиржи в России – Garantex;
  • ограничить возможность использования российской платежной платформы – A7;
  • ограничить стейблокин A7A5.

Кроме этого, ЕС планирует добавить 20 банков в санкционный список. Также Европа может запретить любые операции с цифровыми рублями от Центробанка России.

Напомним! Российский регулятор начал реализовывать проект, по созданию цифровых рублей еще несколько лет назад. Эта работа продолжается и сейчас. С 1 сентября 2026 крупнейшие банки России должны предоставить россиянам возможность проводить операции с цифровыми рублями, сообщает российский Центробанк.

Какие есть нюансы, относительно ограничений от ЕС для России?

  • Брюссель внес и другие предложения. В частности, ограничить экспорт товаров двойного назначения в Кыргызстан. Ведь данные Еврокомиссии показали, что в эту страну аномально выросли поставки приоритетных товаров из ЕС. Вместе с этим, экспорт из Кыргызстана в Россию увеличился на 1 200%.

  • Чтобы эти ограничения вступили в силу, должна быть единодушная поддержка 27 стран блока. Несколько государств еще ставят некоторые предложения под сомнение. В целом новый пакет санкций должен быть согласован до 24 февраля.