Одна из стран Азии на пути к экономическому буму: почему это угроза для Японии и Германии
Источник:CNBC
Двумя самыми мощными экономиками мира на сегодня являются США и Китай. Эксперты S&P Global и Morgan Stanley назвали страну, которая может в ближайшие годы войти в тройку лидеров.
По мнению экспертов, Индия имеет потенциал опередить Японию и Германию и стать третьей сильнейшей экономикой в мире. Две мощные компании обнародовали в целом достаточно схожие прогнозы относительно перспектив индийской экономики.
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Индия может стать третьей экономикой мира
В американской компании S&P Global считают, что к 2030 году годовой рост валового внутреннего продукта в среднем будет составлять 6,3%.
В то время как в Morgan Stanley ожидают, что ВВП Индии, вероятнее всего, вырастет более чем вдвое по сравнению с текущим показателем до 2031 года. Аналитики отмечают, что Индия имеет все условия для экономического бума, которому способствуют следующие аспекты:
- инвестиции в производство;
- энергетический переход;
- развитая цифровая инфраструктура в стране.
Эти факторы сделают Индию третьей по величине экономикой и фондовым рынком в мире до конца десятилетия,
– добавляют специалисты.
Прогноз компании S&P Global по экономическому росту Индии основан на либерализации торговой и финансовой сфер страны, реформе рынка труда, а также инвестициях в инфраструктуру и человеческий капитал.
Последние экономические показатели Индии
В третьем квартале 2022 года (июль – сентябрь) в Индии зафиксировали рост ВВП на уровне 6,3% в годовом расчете. Этот показатель несколько превысил прогноз с 6,2% от экспертов, принявших участие в опросе Reuters.
В предыдущем квартале этот показатель был равен 13,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Главным катализатором являлся длительный внутренний спрос в секторе услуг.К теме! Согласно прогнозом МВФ, лучший результат по темпам экономического роста в 2022 году продемонстрирует Индия с показателем на уровне 6,8%.
Добавим больше новостей об Индии:
- Индия после начала полномасштабной войны России против Украины увеличила объемы приобретения нефти. Например, в июне 2022 года эта страна Азии установила рекорд. Объемы импорта составляли примерно 950 тысяч баррелей сырья в сутки;
- До начала пандемии коронавируса Индия планировала к 2025 году стать экономикой с 5 триллионами долларов. Профессор Массачусетского университета и один из передовых экономистов США Вамси Вакулабхаран в 2021 году заявлял, что это маловероятно.