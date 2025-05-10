Какой самый дорогой металл в мире: ответ удивит всех

Среди драгоценных металлов первыми на ум приходит золото или платина. Несмотря на то, что это ценные металлы, но они далеки от статуса самого дорогого.

Какой самый дорогой металл в мире

Среди драгоценных металлов можно выделить осмий. Килограмм металла стоит более 1 миллиона евро, что значительно больше чем, цена золота или платины, информирует 24 Канал со ссылкой на JasonDeegan.

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Осмий является частью платиновой группы металлов, к которой также относятся рутений, родий, палладий, иридий и платина. Этот металл имеет самый высокий уровень плотности среди всех природных элементов. В общем высокую цену металла можно объяснить комбинацией таких факторов:

Редкий металл;

Сложный добыча сложный добыча;

Много уникальных свойств.

В общем 1 килограмм осмия оценивают в 1 330 820 евро (1,52 миллиона долларов). Для сравнения, килограмм золота стоит более 108 тысяч долларов, по данным Всемирного совета по золоту. Это более 96 тысяч евро за килограмм золота. В пересчете на украинскую валюту осмий стоит более 62 миллионов гривен.

Интересно! Золото – это металл, который является важной частью золотовалютных резервов в большинстве стран мира. Наибольшие запасы золота имеют США. Золотой запас страны составляет 8133,46 тонны.