Миллионы под крышей Уэмбли: какие боксерские бои стали самыми дорогими за историю арены

На "Уэмбли" проходят одни из самых известных боев в мире: от поединка Кличко с Джошуа до самого ожидаемого реванша Усика с Дюбуа вскоре. Все эти бои собирают десятки миллионов долларов.

Какие бои на "Уэмбли" были самыми дорогими?

Бой Джошуа – Кличко

В 2017 году состоялся последний поединок украинского боксера в профессиональной карьере Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, передает 24 Канал.

К теме Один из самых богатых боксеров в истории: какое состояние у Усика и на чем он зарабатывает

Этот бой стал одним из рекордных по вместимости на "Уэмбли". Тогда мэр Лондона, Садик Хан, принял решение об увеличении количества мест на арене до 90 тысяч.

Известно, что за платный просмотр бой принес дохода на примерно 31 миллион фунтов стерлингов (в 2017 году это составляло 40 миллионов долларов), сообщает издание Joe.

В то же время общий доход от всех источников, включая платную трансляцию, зарубежную трансляцию и платный просмотр, составил примерно 50 миллионов фунтов стерлингов (68 миллионов долларов).

Бой Фьюри – Уайт

Этот поединок прошел на "Уэмбли" в апреле 2022 года и снова побил рекорд по вместимости арены, ведь было продано примерно 94 тысячи билетов, хотя отмечается, что стадион рассчитан на 90 тысяч мест.

Учитывая то, что в том поединке "Цыганский король" получил гонорар в 29,5 миллиона долларов, а Уайт – всего 7,4 миллиона долларов, пишет издание AS USA, общий базовый гонорар составил почти 37 миллионов долларов. Кроме того, победитель (им стал Фьюри), получил еще дополнительно 4,1 миллиона долларов.

Пока неизвестно, какие общие доходы от мероприятия, ведь данные не раскрыты в публичных источниках, впрочем есть результат purse bid (механизм, по которому промоутеры предлагают сумму, которую они готовы заплатить за право организовать бой), который составлял где-то 41 миллион долларов, передает BBC Sport.

Бой Джошуа – Дюбуа

Еще одним известным поединком на "Уэмбли" стал бой британских боксеров Джошуа с Дюбуа в сентябре прошлого года, который завершился нокаутом Джошуа. Издание ESPN писало, что на этот поединок было приобретено 96 тысяч билетов, что превзошло все более ранние поединки.

Портал Marca обнародовал гонорары боксеров, где Джошуа получил гарантированную сумму в 7,9 миллиона долларов, а Дюбуа – 4,6 миллиона долларов.

Зато суммы, учитывающие как гонорарные суммы боксеров, так и проценты от проданных платных трансляций, гораздо больше. Для Джошуа, вероятнее всего, доход был до 30 миллионов долларов, а для Дюбуа – до 13 миллионов долларов.

Однако официальные источники не обнародовали полной информации об общих доходах от поединка.

Заметьте! Самый высокий общий призовой фонд боксерских поединков, происходивших на "Уэмбли", может принести будущий бой-реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа 19 июля. Ожидается, что сумма может превысить 200 миллионов долларов, пишут в Independent.