Перспективы рынка редкоземельных металлов чрезвычайно велики благодаря. Мир вступает в новую экономическую эпоху, в центре которой – развитие чистой энергетики и технологический прогресс, которые были бы просто невозможны без использования этих ресурсов.

Какая страна имеет наибольшие запасы редкоземельных металлов?

Китай имеет крупнейшие в мире запасы редкоземельных металлов – 44 миллиона тонн. В 2024 году он с большим отрывом занял первое место по их добыче, произведя 270 тысяч тонн, пишет 24 Канал со ссылкой на Nasdaq.

Китай уже несколько лет ведет борьбу с незаконной добычей, закрывая нелегальные шахты, а также ограничивая объемы добычи и экспорта. Постепенно эти ограничения смягчались, и в последние годы квоты на добычу несколько раз повышались.

Интересно! Несмотря на лидерство, страна продолжает уделять внимание сохранению и наращиванию внутренних резервов. В 2012 году власти объявили о сокращении запасов, а в 2016-м – о планах увеличить их, создав как коммерческие, так и государственные резервы.

Торговое противостояние Китая и США распространяется и на сферу редкоземельных металлов, что особенно важно для мирового рынка электромобилей и высоких технологий.

При этом в последние годы Китай увеличил импорт тяжелых редкоземельных металлов из Мьянмы, добыча которых наносит серьезный ущерб горным районам на границе с Китаем.

Какая страна на втором месте по запасам редкоземельных металлов?

Бразилия имеет вторые по величине в мире запасы редкоземельных металлов – 21 миллион тонн.

В 2024 году страна еще не входила в число крупных производителей, однако ситуация меняется: компания Serra Verde приступила к первой фазе коммерческой добычи на месторождении Пела-Эма в штате Гояс в конце 2024 года.

Что такое Пела-Эма?

Пела-Эма – одно из крупнейших месторождений ионной глины в мире. Оно будет обеспечивать производство четырех ключевых магнитных редкоземельных элементов: неодима, празеодима, тербия и диспрозия. Это будет единственное предприятие за пределами Китая, выпускающее все четыре элемента.

К 2026 году планируется ежегодный выпуск около 5 тысяч тонн оксидов редкоземельных металлов.

Какая страна на третьем месте по запасам редкоземельных металлов?

В Индии запасы редкоземельных металлов оцениваются в 6,9 миллиона тонн. Почти 35% мировых месторождений прибрежных и песчаных минералов, которые являются важными источниками редкоземельных металлов, находятся в Индии.

Интересно! В 2024 году страна произвела около 2,9 тысяч тонн редкоземельных металлов.

В октябре 2024 года индийская инжиниринговая и закупочная компания Trafalgar объявила о планах строительства первого в стране предприятия по производству редкоземельных металлов, сплавов и магнитов.