В мире стало на одного миллиардера меньше: кто потерял этот статус

Всемирно известный рэпер Канье Уэст больше не входит в список миллиардеров от авторитетного издания Forbes. Что происходит с капиталом скандальной звезды – читайте дальше.

В последние недели мир всколыхнули антисемитские заявления Канье Уэста, также известный под именем "Ye". Из-за этого от сотрудничества с ним стали отказываться известные бренды и компании. Добавим, что рэпер есть мощной фигурой как в музыке, так и в модной индустрии.

Обратите внимание Инвестиции – возможность для каждого: экс-директор по IT поделился собственным опытом и советами

Канье Уэст больше не миллиардер

В результате немецкая компания Adidas тоже заявила о расторжении сотрудничества с Уэстом, которое продолжалось с 2013 года. Речь идет о линейке дорогих и популярных кроссовок Yeezy. Бренд подчеркнул, что скандальные заявления звезды противоречат его ценностям.

За данным инвестиционного банка Cowen, компания Adidas получает от 4% до 8% своих продаж благодаря продукции Yeezy. Для Канье Уэста этот контракт имел чрезвычайно важное значение, ведь составлял 1,5 миллиарда долларов его капиталу.

Согласно Yahoo!Finance , акции компании сейчас торгуются по цене на уровне(98,60 доллара) за штуку, а ее рыночная капитализация составляет свыше

Канье Уэст также отметился еще одним скандальным заявлением во время подкаста. "Drink Champs", что он может делать антисемитские заявления и Adidas не сможет разорвать с ним сотрудничество. Это стало мощным вызовом для немецкой компании, в истории которой есть неприятные страницы, связанные с нацизмом.

Прекращение работы с американским рэпером будет стоить Adidas немало, но для Уэста это в разы более мощный удар. Согласно Time, в этом году компания потеряет из-за этого решения, по меньшей мере, 250 миллионов долларов. Без сотрудничества с немецким брендом капитал рэпера оценивают в 400 миллионов долларов. Его состояние состоит из: