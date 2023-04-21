С начала года капиталы 10 богачей возросло более чем на 200 миллиардов: кто они

С начала 2023 года прошло чуть меньше 4 месяцев. Но это не помешало первой самой богатой десятке бизнесменов мира увеличить свои доходы более чем на 200 миллиардов долларов.

Благодаря мощному старту положительной динамики на фондовом рынке в 2023 году акции компаний, принадлежащих десятке самых богатых людей мира, также значительно выросли в цене. Это принесло им 213 миллиардов долларов.

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Более того, известно, что прирост на рынке более чем 575 миллиардов долларов – это частичное возвращение потерь технологических компаний в 2022 году в рамках массовой распродажи. Напомним, что тогда Индекс Nasdaq обрушился на 33%. Рассмотрим первую пятерку лидеров более подробно.

Бернар Арно

Максимально от активизации фондового рынка выиграл французский бизнесмен Бернар Арно, также возглавляющий общий рейтинг самых богатых людей в мире С начала текущего года его капитал увеличился на 47,8 миллиарда долларов. Ключевой актив – акции конгломерата компаний LMVH, которые с января по середину апреля подорожали почти на 32%.

Илон Маск

Далее следует основатель и руководитель компаний Tesla, Twitter и SpaceX. Его состояние выросло на 43,2 миллиарда долларов. Из всех этих корпораций публичным является только производитель электромобилей. С начала года ценные бумаги Tesla подорожали на 50,2%.

Напомним, что за прошлый год эта компания фиксировала существенные потери на фондовом рынке. В частности, рыночная капитализация за этот период сократилась на 672 миллиарда долларов. Добавим, что данные о росте состояния за первые месяцы года вышли до того момента, как Маск потерял почти 13 миллиардов долларов на фоне взрыва ракеты SpaceX.

Джефф Безос

Американский бизнесмен и основатель технологического гиганта Amazon зафиксировал увеличение собственного состояния с начала 2023 года на 19,2 миллиарда долларов. Все благодаря подорожанию ценных бумаг Amazon на бирже 22%.

Билл Гейтс

Известный американский бизнесмен с января по апрель разбогател на 12,3 миллиарда долларов. Его ключевой актив – ценные бумаги Microsoft. Эти активы подорожали на фондовых биржах 19,3%.

Уоррен Баффет

Легендарный инвестор, с мнением которого в течение нескольких десятилетий считаются почти все, с января стал богаче 5,3 миллиарда долларов. Активы его компании Berkshire Hathaway категории А выросли в цене 5,8%, тогда как акции класса B добавили за аналогичный период 3,5%. Баффет также возглавил рейтинг самых щедрых миллиардеров-филантропов США.

В общей сложности на 5 выше загаданных бизнесменов и инвесторов приходится более 50% от общего увеличения состояния первой десятки из рейтинга самых богатых людей в мире. Остальные "упали" на счета второй половины списка: