Forbes назвал самого молодого человека с миллиардным капиталом

В клубе миллиардеров произошли серьезные перемены. Все из-за смерти известного бизнесмена и инвестора из Южной Кореи.

Ким Чон Джу, также известный как Джей Ким, был основателем крупнейшей корейской игровой компании Nexon. Он умер в феврале 2022 года в возрасте 54 лет. Детали не раскрывали.

Достойно внимания Феноменальный успех на рынке: что лучше – надежные акции или амбициозные новички

Дочь бизнесмена из Кореи стала самой молодой миллиардершей мира

Дочери бизнесмена унаследовали акции компании NXC. Речь идет о 30,78% активов для каждой из них, согласно официальным документам. NXC, базирующаяся в Южной Корее, является крупнейшим акционером компании Nexon, зарегистрированной на бирже Японии, с долей в размере почти 48%.

Доли дочерей Джей Кима в компании оценивается в 2,5 миллиарда долларов. После уплаты налогов, капиталы наследниц будут составлять 1 миллиард долларов для каждой. Дело в том, что в Южной Корее один из самых больших налогов на наследство в мире. Так что суммарно они отдадут государству 3 миллиарда долларов.

В мире зафиксировали рекордное количество людей со сверхвысоким капиталом . Речь идет о. Этот статус получают те, кто владеет капиталом вдолларов.

Одна из его дочерей теперь стала самой молодой миллиардершей мира. Ей всего 18 лет. До нее этот статус принадлежал немцу Кевину Дэвиду Леманну. Его капитал Forbes оценивает в 1,9 миллиарда долларов.

Жена Ким Чон Джуа, которая до этого была миллиардершей, тоже унаследовала активы NXC от своего мужа. Ее доля составила 4,57%. Ю Чон Хен не только помогла основать компанию в 1994 году, но и остается самым крупным акционером с пакетом на 34%.

В этом году женщина также дебютировала в рейтинге самых богатых людей Южной Кореи с капиталом в 3 миллиарда долларов. В то время как в 2021 году Ким Чон Джу входил в тройку самых богатых людей страны. Его состояние оценивали в 10,9 миллиарда долларов.