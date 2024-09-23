Камала Харрис или Дональд Трамп: кого поддерживают миллиардеры в США

В ноябре 2024 года американцы будут выбирать нового президента США. Главные кандидаты – Камала Харрис и Дональд Трамп, которые представляют демократов и республиканцев соответственно. Немало состоятельных и известных граждан США также объявили, кого из политиков они поддерживают.

Какие миллиардеры поддержали Камалу Харрис

Тейлор Свифт

Американская певица Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис после дебатов, которые прошли 10 сентября. Интересно, что поддержку всемирно известной звезды стремились получить обе партии. О своем решении исполнительница сообщила в инстаграм, пишет Fortune.

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По состоянию на 22 сентября 2024 года личный капитал Тейлор Свифт Forbes оценил в 1,3 миллиарда долларов. Певица получила статус миллиардерши только в прошлом году. Свое состояние она заработала именно благодаря своей музыкальной карьере.

Джорж Сорос

Известный инвестор, который давно известен тем, что вкладывает миллионы долларов в филантропические и политические проекты. Он фактически немедленно поддержал Камалу Харрис после того, как президент Джо Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй президентский срок. Его сын и наследник, Алекс Сорос, написал о своей поддержке в июле. Капитал Сороса оценили в 7,2 миллиарда долларов.

Марк Кубан

Американский предприниматель очень открыто выражал свою поддержку Гаррису в социальных сетях. Он заявлял об этом, в частности, во время дискуссии с миллиардером, сторонником Трампа Илоном Маском. Личный капитал Кубана составляет 5,7 миллиарда долларов.

Мелинда Френч Гейтс

Благотворительница, которая известна своими мощными своими филантропическими проектами, а также поддержкой демократических идей, довольно быстро поддержала кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США. Она объявила о своем выборе в эфире The Late Show в июле. Ее состояние оценили в 11 миллиардов долларов.

Рид Гастингс

Соучредитель и бывший генеральный директор Netflix также поддержал Камалу Харрис в этом году. Более того, он был среди тех, кто призвал Джо Байдена отказаться от участия в выборах. На предвыборную кампанию демократов он выделил 7 миллионов долларов. Его состояние на сегодня составляет 4,3 миллиарда долларов.

Какие миллиардеры поддерживают Дональда Трампа

Илон Маск

Илон Маск, который уже годами возглавляет рейтинг самых богатых людей в мире, заявил, что на президентских выборах в 2024 году поддержит Дональда Трампа. Глава компаний Tesla, SpaceX и X сообщил об этом после первого покушения на Трампа, который баллотируется от республиканцев. На момент создания этого материала, капитал Илона Маска оценили в 257,3 миллиарда долларов.

Билл Экман

Генеральный директор и основатель компании Pershing Square Capital Билл Экман открыто поддержал Дональда Трампа на нынешних выборах. О своем выборе он сообщил в социальной сети Х. Экман отметил, что принял это решение "рационально", а не "сошел с ума". Состояние Экмана составляет 9,2 миллиарда долларов.

Дуглас Леоне

Венчурный капиталист и бывший управляющий партнер компании Sequoia Capital Дуглас Леоне заявил, что поддержит на выборах осенью именно Дональда Трампа. Он заявил, что его очень беспокоят вопросы иммиграции и нарастающий дефицит бюджета. И именно это он назвал главными причинами, по которым он поддержит Трампа. Его состояние составляет 7,9 миллиарда долларов.

Исаак Перлмуттер

Экс-глава и генеральный директор Marvel Entertainment, который консультировал администрацию Трампа, заявил о поддержке представителя Республиканской партии на выборах в 2024 году. По данным OpenSecrets, он пожертвовал 10 миллионов долларов на избирательный цикл. Миллиардер прославился благодаря тому, что возродил комиксы Marvel и продал их компании Disney. Его капитал составляет 4,9 миллиарда долларов.

Харольд Хамм

Основатель компании Continental Resources уже давно поддерживает республиканцев. На нынешних выборах нефтяной магнат снова поддержал Трампа, а также пожертвовал деньги на его кампанию. Кроме того, он помогает сплотить нефтяную промышленность в поддержку Дональда Трампа. Капитал Хамма и его семьи Forbes оценил в 18,5 миллиарда долларов.