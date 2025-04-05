Где больше всего миллиардеров в мире, которые владеют рекордными капиталами

В мире продолжает расти количество миллиардеров. Более того, речь идет о новом рекорде. При этом больше всего миллиардеров живет в первой экономике мира.

Где больше всего миллиардеров в мире

По состоянию на 2025 год в мире зафиксировали рекордное количество миллиардеров. Соответствующий статус имеют 3 028 человек, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Forbes, которое обнародовало новый рейтинг самых богатых людей в мире. За год в мире стало на 247 миллиардов больше.

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В мире не только рекордное количество миллиардеров, но и они богаче, чем когда-либо. Суммарное состояние богачей в Forbes оценили в 16,1 триллиона долларов, что почти на 2 триллиона долларов больше, чем в прошлом году. При этом в рейтинге продолжают доминировать руководители технологических компаний. Тройка лидеров сейчас выглядит так:

Илон Маск, который является самым богатым человеком мира, обладает капиталом в размере 342 миллиарда долларов.

Состояние основателя и главы Meta Марка Цукерберга составляет 216 миллиардов долларов.

Основатель компании Amazon Джефф Безос обладает состоянием в размере 215 миллиардов долларов.

К теме! Большинство миллиардеров в Китае существенно увеличили свое состояние за последний год. Во второй экономике мира также изменился лидер рейтинга самых богатых людей страны. Этот статус получил Чжан Имин, который является соучредителем материнской компании TikTok – ByteDance. Его состояние оценили в 65,5 миллиарда долларов.

Лидеры рейтинга самых богатых людей мира являются американскими бизнесменами. Для понимания, в США больше всего миллиардеров в мире – 902. В Китае и Индии живет 516 и 205 миллиардеров. Однако стоит добавить, что количество миллиардеров в Китае без учета богачей из Гонконга составляет 450 человек.