Прошлый год стал знаковым для африканских миллиардеров. Их совокупное состояние впервые в истории превысило 100 миллиардов долларов.

Как отмечается, общее богатство 22 самых богатых людей континента выросло до 105 миллиардов долларов, тогда как годом ранее оно составляло 82,4 миллиарда долларов при 20 миллиардерах в списке, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Заработать невероятные состояния в регионе, где политическая нестабильность, валютные кризисы и сложная ситуация на потребительских рынках является обычным явлением, крайне непросто.

В мае 2024 года Зимбабве отказалась от национальной валюты в пользу нового зимбабвийского доллара (ZiG), обеспеченного золотом, чтобы сдержать гиперинфляцию.

Сколько денег у Алико Данготе?

Алико Данготе возглавляет список самых богатых африканцев уже 14-й год подряд. Данготе основал и возглавляет компанию Dangote Cement, крупнейшего производителя цемента на континенте.

Его состояние за год выросло на 13,9 миллиарда долларов и достигло 23,9 миллиарда. Основным фактором роста стало открытие в 2024 году его нефтеперерабатывающего завода.

Интересно! Завод начал перерабатывать небольшие объемы нефти в начале прошлого года и, как ожидается, выйдет на полную мощность в августе 2025 года.

Строительство предприятия позволило Нигерии, одному из крупнейших производителей нефти в Африке, начать экспорт некоторых нефтепродуктов.

Какое состояние у Иоганна Руперта?

Южноафриканский бизнесмен и владелец компаний в сегменте предметов роскоши Иоганн Руперт занимает второе место среди самых богатых людей континента с состоянием в 14 миллиардов долларов, и удерживает эту позицию с 2022 года.

За год его капитал вырос на 39% – это второй по величине прирост среди всех африканских миллиардеров.

Он является главой швейцарской компании Compagnie Financiere Richemont, известной такими брендами, как Cartier и Montblanc. Richemont была создана в 1998 году в результате выделения активов Rembrandt Group Limited, основанной его отцом Антоном в 1940-х годах.

Какое состояние у Ники Оппенгеймера?

Третье место в рейтинге занимает Ники Оппенгеймер - наследник алмазной империи De Beers с состоянием 10,4 миллиарда долларов. В 2012 году он продал свои 40% акций компании горнодобывающему гиганту Anglo American за 5,1 миллиарда долларов наличными.

Оппенгеймер стал представителем третьего поколения семьи, которая руководила De Beers, и в 2001 году перевел компанию в частную собственность.

Интересно! В течение 85 лет, вплоть до 2012 года, семья Оппенгеймер играла ключевую роль в мировой торговле алмазами.

В 2014 году Оппенгеймер основал в Йоханнесбурге авиакомпанию Fireblade Aviation, специализирующуюся на чартерных перевозках. Ему также принадлежит не менее 720 квадратных миль охраняемых земель в Южной Африке, Ботсване, Зимбабве и Мозамбике.