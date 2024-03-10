Самая роскошная свадьба Индии: каким капиталами владеют семьи жениха и невесты

Недавно мир всколыхнула новость о женитьбе одного из сыновей самого богатого человека Индии. Особое внимание было приковано к размаху мероприятий, предшествующих свадьбе пары. Однако стоит обратить внимание на семьи будущих супругов, а точнее на их состояние.

Стоит добавить, что и жених Анант Амбани, и невеста Радхика Мерчантс происходят из состоятельных семей, которые играют важные роли в Индии. Больше об этом – читайте в новом материале 24 Канала.

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Семья Амбани

На сегодня статус самого богатого человека в Индии занимает Мукеш Амбани. Согласно данным Forbes India, его капитал составляет 117,5 миллиарда долларов. Он является главой многонационального конгломерата Reliance Industries Limited, штаб-квартира которого расположена в Мумбаи. В бизнес-интересы предпринимателя входят следующие секторы:

Энергетика;

Нефтехимия;

Природный газ;

Розничная торговля;

Телекоммуникации и СМИ;

Развлечения;

Текстиль.

В мировом рейтинге самых богатых людей в мире Мукеш Амбани входит в первую десятку лидеров. Согласно данным Bloomberg, состояние бизнесмена оценивается в 113 миллиардов долларов и занимает он 11 место в общем списке богачей.

Индийский миллиардер имеет троих детей, которые в 2023 году присоединились к его бизнесу. В частности, сын Акаш возглавляет компанию Jio (телекоммуникации), дочь Иша курирует розничные и финансовые услуги, а самый младший сын Анант занимается бизнесом, который связан с энергетическим сектором, пишет Forbes.

Дети семьи Амбани в бизнесе / Скриншот с Reliance Industries Limited

Семья Мерчантс

Избранница младшего сына Мукеша Амбани – Радхика Мерчантс. Девушка происходит из семьи, которая владеет глобальной фармацевтической компанией Encore Healthcare. Шайла и Вирен Мерчантс основали фирму в 2002 году, сообщает Forbes. На данный момент, его состояние оценивают в более чем 90,6 миллиона долларов.

Самая роскошная свадьба Индии / Фото NIHARIKA KULKARNI / REUTERS

Также в LifeStyleAsia сообщают, что кроме должности генерального директора в компании Encore Healthcare, Вирен Мерчантс возглавляет еще ряд фирм:

Encore Business Centre Private Limited;

ZYG Pharma Private Limited;

Encore Natural Polymers Private Limited;

Encore Polyfrac Products Private Limited;

Sai Darshan Business Centres Private Limited.

Обе дочери пары также работают в семейном бизнесе и входят в совет директоров компании.

Напомним, что роскошное трехдневное предсвадебное празднование в честь молодоженов посетили немало известных и богатых людей. Среди них Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Иванка Трамп, генеральные директора BlackRock, Morgan Stanley и Endeavor. Еще одной важной гостьей была Рианна, которая согласилась выступить на мероприятии.