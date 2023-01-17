Экспорт нефти из Ирана достиг максимума с 2019 года, несмотря на санкции США, – Reuters

Иран – страна, уже годами живущая под санкциями США. Однако это не помешало государству добиться рекордных результатов на рынке нефти. Больше об этом – читайте дальше.

В последние два месяца 2022 экспорт иранской нефти достиг новых максимумов. Более того, Иран начал 2023 год с довольно сильными позициями в этом секторе.

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Рекордные показатели для иранской нефти

Эксперт по энергетике в компании SVB International сообщил, что объемы экспорта нефти из Ирана в декабре в среднем составили чуть больше, 1,1 миллиона баррелей в сутки. Это на 42 тысячи баррелей в сутки больше, чем в ноябре. Это также пик за 2022 год. Согласно данным компаний, следящих за потоками нефти, Иран поставляет больше сырья в Венесуэлу и Китай.

В компании Petro-Logistics сообщили о фиксировании тенденции роста экспорта нефти из Ирана. Добавляют, что в декабре этот показатель дошел до пикового уровня с марта 2019 года. В то время как эксперты из Kpler заявили о таких данных по продаже сырья:

В ноябре этот показатель составил 1,23 миллиона баррелей в сутки;

в сутки; Это самый высокий показатель с августа 2022 года, а также почти достиг одного уровня, который фиксировали в апреле 2019 года.

Санкции США, ядерное соглашение и Иран

Иран и Россия планируют создать собственный стейблкоин , стоимость которого будет привязана к золоту. Использовать цифровую монету стремятся в рамках торговли между странами Персидского залива.

Следует добавить, что экспорт сырья ограничили во время президентства Дональда Трампа. Ведь в 2018 году США вышли из ядерного соглашения с Ираном, которое было вложено за три года до этого, и возобновили санкции, направленные на ограничение экспорта сырья.

Ситуация начала меняться, когда к власти в США пришел Джозеф Байден. Действующий глава Белого дома стремился восстановить ядерное соглашение с официальным Тегераном. На фоне этого выросли объемы экспорта. По некоторым оценкам, эти показатели достигли максимального уровня с 2019 года. В то же время, эту динамику зафиксировали даже на фоне серьезных вызовов. Среди них:

Задержки переговоров между США и Ираном;

Российская нефть, которую продают со скидкой. Это приводит к конкуренции на рынке.

В конце 2022 года Минфин США ввел санкционные ограничения против контрабандистов нефти, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции. Кроме того, представитель Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнула, что власти США гарантируют соблюдение санкций, а макроэкономические показатели Ирана это иллюстрируют.