Индия – главный партнер России на рынке нефти: объемы импорта выросли в 22 раза

В 2022 году Россия потеряла свой основной рынок сбыта нефти из-за санкций, введенных в ответ на полномасштабную войну против Украины. Следовательно, агрессор был вынужден искать новые страны, для продажи сырья.

Новым лидером по объемам импорта российской нефти стала одна из самых крупных стран Азии. Речь идет об Индии. Напомним, что эта страна не только не прекратила сотрудничество с официальной Москвой, но и гораздо активнее покупала сырье.

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Индия больше всего покупает российскую нефть

В целом за 2022 год объемы Россия продала в 22 раза больше нефти в Индию, чем обычно. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак во время выступления на энергетическом форуме. Однако он не назвал конкретных цифр. В то же время Новак рассказал о ситуации с бюджетом страны:

В 2022 году доходы от энергетического сектора в федеральный бюджет оценили в 42%;

Годом ранее эта доля составляла 36% ;

; Российский чиновник также заявил, что российская энергетическая сфера, якобы, остается устойчивой, несмотря на санкционное давление.

Для примера, в марте наибольшие объемы нефти из России под маркой Urals приобрела именно Индия. В общем, на эту страну приходится более 50% всего морского экспорта России за последний месяц. Вторую строчку занимает Китай. Россияне о своих возможностях