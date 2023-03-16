Саудовская Аравия может прекратить поставки нефти при одном условии: кого это касается
Источник:Energy Intelligence
Саудовская Аравия играет очень важную роль на рынке нефти, поскольку является одним из главных экспортеров сырья в мире. Именно поэтому одно из последних заявлений саудовского чиновника привлекло большое внимание.
В последнем интервью министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Сальман Аль Сауд прокомментировал вопросы санкций. В частности, чиновник предупредил, какой будет реакция страны в случае введения таких ограничений.
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Глава энергетического ведомства подчеркнул, если против Саудовской Аравии введут санкционные ограничения, связанные с нефтью, тогда стоит ждать единственного ответа от страны.
По словам чиновника, Саудовская Аравия просто перестанет продавать сырье тем государствам, которые поддерживают нефтяные санкции. В частности, речь идет о ценовом потолке. Еще один шаг – сокращение объемов добычи сырья.К теме! Цены на нефть продолжают стремительно падать. По состоянию на 15 марта стоимость марок нефти Brent и WTI опустилась до самого низкого уровня более чем за год.
Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд также добавил, что установление предельного предела для цен на нефть имеет негативные последствия:
- Провоцирует волатильность на рынках;
- Тормозит развитие всей отрасли.
Напомним, что в январе Саудовская Аравия заявляла о намерении снизить цены на большинство сортов нефти для Европы и Азии. Интересно, что это не относилось к США. Однако уже в апреле мощный экспортер сообщил о повышении цен на поставки нефти для европейских и азиатских стран.