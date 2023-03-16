Саудовская Аравия может прекратить поставки нефти при одном условии: кого это касается

Саудовская Аравия играет очень важную роль на рынке нефти, поскольку является одним из главных экспортеров сырья в мире. Именно поэтому одно из последних заявлений саудовского чиновника привлекло большое внимание.

В последнем интервью министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Сальман Аль Сауд прокомментировал вопросы санкций. В частности, чиновник предупредил, какой будет реакция страны в случае введения таких ограничений.

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Глава энергетического ведомства подчеркнул, если против Саудовской Аравии введут санкционные ограничения, связанные с нефтью, тогда стоит ждать единственного ответа от страны.

По словам чиновника, Саудовская Аравия просто перестанет продавать сырье тем государствам, которые поддерживают нефтяные санкции. В частности, речь идет о ценовом потолке. Еще один шаг – сокращение объемов добычи сырья.

Цены на нефть продолжают стремительно падать . По состоянию на 15 марта стоимость марок нефти Brent иWTI опустилась до самого низкого уровня более чем за год.

Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд также добавил, что установление предельного предела для цен на нефть имеет негативные последствия:

Провоцирует волатильность на рынках;

Тормозит развитие всей отрасли.

Напомним, что в январе Саудовская Аравия заявляла о намерении снизить цены на большинство сортов нефти для Европы и Азии. Интересно, что это не относилось к США. Однако уже в апреле мощный экспортер сообщил о повышении цен на поставки нефти для европейских и азиатских стран.