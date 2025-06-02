Уолл-Стрит падает: все из-за обещания Трампа удвоить пошлины на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трампа обещает удвоить пошлины на импортируемую сталь и алюминий после спора с Китаем о несоблюдении торгового соглашения. На фоне такого заявления основные индексы фондового рынка США снизились.

Как изменился фондовый рынок США

Дональд Трамп заявил, что с 4 июня повысит пошлины на импорт стали и алюминия – с 25% до 50%. Однако на это заявление фондовый рынок США отреагировал негативно, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По состоянию на вечер 2 июня, основные индексы снизились следующим образом:

Индекс Dow Jones упал на 208,46 пункта (–0,49%) – до 42 061,61,

упал на 208,46 пункта (–0,49%) – до 42 061,61, S&P 500 снизился на 15,78 пункта (–0,27%) – до 5 895,91,

снизился на 15,78 пункта (–0,27%) – до 5 895,91, Nasdaq Composite потерял 10,10 пункта (–0,05%) – до 19 103,67.

Издание сообщает, что среди 11 основных секторов S&P 500, 8 секторов показали снижение. В то же время существеннее всего упали акции сектора потребительских товаров – примерно на 1%.

Акций крупных технологических компаний также потеряли в цене. Например, акции Tesla снизились на 2,5% после отчета о падении продаж в Португалии, Дании и Швеции.

Заметьте! Зато акции энергетических компаний США выросли после того, как страны-члены ОПЕК+ оставили объемы добычи нефти на июль без изменений.