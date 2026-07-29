Санкционная петля затянулась: торги рублевым стейблкоином A7A5 обвалились на 96%

Стейблкоин – это криптоактив, курс которого привязан к традиционной валюте, чаще всего к доллару США. Однако в январе 2025 года российская компания A7 LLC запустила в Кыргызстане рублевый A7A5, который должен был помочь бизнесу страны-агрессора осуществлять международные платежи в обход западных санкций. И уже за первый год через него прошло более 100 миллиардов долларов.

Что пошло не так с рублевым стейблкоином

Но стремительный рост сменился не менее стремительным падением. По данным Elliptic, среднесуточный объем транзакций сократился на 96% по сравнению с пиком, зафиксированным в июле 2025 года. Более того, единственная биржа, где токен обладал значительной ликвидностью, в настоящее время недоступна.

Во-первых, на пути россиян встали скоординированные санкции, введенные накануне США, Великобританией и ЕС. Регуляторы наложили ограничения на инфраструктуру, связанную со стейблкоином, что значительно затруднило его использование.

Во-вторых, Центробанк России уже давно выступает против обращения криптоактивов на внутреннем рынке. В конце 2025 года он усилил контроль над основным способом покупки A7A5 для обычных пользователей – через банковские карты.

В-третьих, уже в апреле пополнение счетов таким способом отключила криптобиржа Grinex, в результате чего большинство розничных пользователей лишились последнего простого способа приобрести токен, что и привело к резкому падению объемов транзакций.



Ежемесячный объем транзакций A7A5 / Elliptic

Напомним, что ЕС вслед за Великобританией включил в новый санкционный список одну из самых больших криптобирж мира, правда, без замораживания активов компании. HTX могла помогать россиянам обходить западные ограничения ранее.