Рост зарплат: Украина попала в топ-25 стран рейтинга
Источник:Picodi.com
Провели исследование, как в течение 2021 года менялась минимальная зарплата в 64 странах мира. Украина попала на 25 место рейтинга.
С 1 декабря 2021 года "чистый" размер минималки, то есть без налогов, вырос на 8,3% – с 4830 до 5233 гривен. Зарплата составляла около 196 долларов.
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Как в других странах
В Украине – посредственный рост, если сравнивать ситуацию с другими странами. Хуже ситуация только в Молдове, которая оказалась на 54 месте.
- В Польше минимальная зарплата выросла на 14,6% – 11 место,
- в Венгрии – на 24,2% – 6 место,
- в Беларуси – на 14,3% – 13 место,
- в Молдове – на 0,7% - 54 место.
Больше всего "минималка" выросла в Черногории – аж на 102%. Ее размер увеличился от 256 до 514 долларов "на руки". В Аргентине выплаты увеличились на 55%, в Турции – 50%, в Казахстане – 41%, Саудовской Аравии – 33,3%.
Зато в 10 странах вообще не было роста минимальных зарплат. Например, Израиль, Армения, Филиппины, Перу и Нигерия.
"Минималка" в мире / Инфографика Picodi
Покупательная способность людей
В то же время эксперты посчитали, что на минимальный продуктовый набор в Украине нужно потратить 36% минимальной зарплаты. В этом рейтинге страна занимает 47 место среди 64 стран, не значительно опережая Бразилию, Молдову и Беларусь.
Хуже всего соотношение цены продуктовой корзины к "минималке" в России, Казахстане и Индии. Там на продукты надо потратить почти пол зарплаты. Наилучшая ситуация – в Великобритании, Ирландии и Австралии.
Сколько зарабатывают украинцы
- Минимальная зарплата в Украине в январе 2022 года составляет 6,5 тысячи гривен.
- Средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в ноябре 2021 года составила 14 282 гривны. Это на 237 гривен больше по сравнению с октябрем.
- В Госстате посчитали, что чаще всего граждане получают зарплату до 7000 гривен. Зато зарплату более 20 тысяч гривен начислили для 15,8% работников.