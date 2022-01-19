Рост зарплат: Украина попала в топ-25 стран рейтинга

Провели исследование, как в течение 2021 года менялась минимальная зарплата в 64 странах мира. Украина попала на 25 место рейтинга.

С 1 декабря 2021 года "чистый" размер минималки, то есть без налогов, вырос на 8,3% – с 4830 до 5233 гривен. Зарплата составляла около 196 долларов.

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Как в других странах

В Украине – посредственный рост, если сравнивать ситуацию с другими странами. Хуже ситуация только в Молдове, которая оказалась на 54 месте.

В Польше минимальная зарплата выросла на 14,6% – 11 место,

в Венгрии – на 24,2% – 6 место,

в Беларуси – на 14,3% – 13 место,

в Молдове – на 0,7% - 54 место.

Больше всего "минималка" выросла в Черногории – аж на 102%. Ее размер увеличился от 256 до 514 долларов "на руки". В Аргентине выплаты увеличились на 55%, в Турции – 50%, в Казахстане – 41%, Саудовской Аравии – 33,3%.

Зато в 10 странах вообще не было роста минимальных зарплат. Например, Израиль, Армения, Филиппины, Перу и Нигерия.



"Минималка" в мире / Инфографика Picodi

Покупательная способность людей

В то же время эксперты посчитали, что на минимальный продуктовый набор в Украине нужно потратить 36% минимальной зарплаты. В этом рейтинге страна занимает 47 место среди 64 стран, не значительно опережая Бразилию, Молдову и Беларусь.

Хуже всего соотношение цены продуктовой корзины к "минималке" в России, Казахстане и Индии. Там на продукты надо потратить почти пол зарплаты. Наилучшая ситуация – в Великобритании, Ирландии и Австралии.

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