Российский НПЗ прекратил работу после украинской атаки, –СМИ

Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде, принадлежащий российской компании Лукойл, приостановил переработку нефти с 29 мая. Это произошло после атаки украинских беспилотников. Удары вызвали пожар и повреждения.

Что известно о нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде?

Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили два источника в отрасли, о чем пишет Reuters.

Украина продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре России на фоне того, что мирные переговоры по урегулированию войны зашли в тупик,

На прошлой неделе губернатор Волгоградской области сообщил, что в результате атаки украинских дронов погиб по меньшей мере один человек. Еще два человека получили ранения.

По словам источников, была остановлена установка первичной переработки нефти CDU-1. Сама на нее приходится около 40% мощностей завода.

Також прекратили работу установки CDU-5 и CDU-6.

В 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,5 миллиона тонн нефти. Это составляет примерно 5% общего объема переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах.

Предприятие произвело 6 миллионов тонн дизельного топлива, 1,9 миллиона тонн бензина и 700 тысяч тонн мазута.

Что произошло на российском НПЗ в Волгограде?

Украинские дроны зафиксировали в ночь на 29 мая над Россией, в частности над Волгоградом. Под атакой оказался местный нефтеперерабатывающий завод.

В Генштабе подтвердили, что было поражено Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. В частности, был зафиксирован пожар на территории. Поражены установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6, а также установки вторичной переработки нефти, а завод остановил производственные процессы.

Волгоградский НПЗ входит в структуру нефтяной компании "Лукойл". Он является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиакеросин и другие нефтепродукты.