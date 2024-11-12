Индия и Саудовская Аравия стали главными импортерами российского мазута

Индия и Саудовская Аравия стали основными покупателями российского мазута и вакуумного газойля (VGO) в октябре. После введения санкций в ЕС, Азия стала главным рынком сбыта для таких поставок.

Экспорт мазута в Азию

Общий объем экспорта мазута и VGO из российских портов в октябре составлял 4,15 миллиона тонн, что на 3% меньше, чем в сентябре, сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Как изменился экспорт российских нефтепродуктов в Азию:

Прямой экспорт мазута и VGO в Саудовскую Аравию из российских портов в октябре уменьшился на 9% по сравнению с сентябрем и составил 0,65 миллиона тонн. Это объясняется снижением спроса после завершения летней жары.

Экспорт российского мазута и вакуумного газойля (VGO) в Индию увеличился на 56% и составил 0,51 миллиона тонн.

В то же время поставки темных нефтепродуктов в Китай снизились на 35%, до 0,47 миллиона тонн.

Интересно! Индия и Китай используют мазут и VGO как более дешевую альтернативу уральской нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов.

Китай как импортер нефтепродуктов

Китай планирует налоговую реформу, которая может повысить расходы на импорт мазута. Это, вероятно, уменьшит спрос на этот продукт и создаст дополнительное давление на независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы, которые обычно используют мазут как альтернативное сырье.

Заметьте! Сейчас около 0,5 миллиона тонн тяжелых нефтепродуктов из российских портов направляются в Сингапур. Однако часть этих поставок может все же быть направлена в Китай.