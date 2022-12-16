Привет от США: банк российского миллиардера приостанавливает операции сразу с тремя валютами

США ввели новые санкции против известного российского миллиардера и их компаний. Это создало новые проблемы для работы его банка. Больше об этом – читайте дальше.

Одной из организаций, потративших в санкционный список, – коммерческий Росбанк. Банк вынужден приостановить операции в долларах США, евро и дирхамах (официальная валюта ОАЭ).

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Новые санкции США ударили по российскому миллиардеру

Кроме того, это касается операций, связанных с юрисдикциями США и Европейского Союза. Предупреждают, что некоторые транзакции могут быть заблокированы после введения американских санкций.

Сейчас мы не можем предложить маршрутизацию, позволяющую нам гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами,

– говорится в заявлении российского коммерческого банка.

В подсанкционном финучреждении добавили, что клиенты все еще могут получить полный доступ к своим счетам и финансам. В то же время банк имеет ограниченные возможности для предоставления гарантий, что платежи через корреспондентские счета в Великобритании будут выполнены, а также предупреждая, что деятельность клиентов там может стать недоступной. Официальный Лондон ввел ответные санкции против Потанина еще 29 июня.

Новые санкции от США, согласно заявлению Минфина, – это часть пакета специальных мер, направленных против российского финансового сектора. Более того, последние ограничения приближают Россию к более масштабной изоляции от мировых рынков, и что важно создают новые сложности для Москвы в контексте финансирования полномасштабной войны в Украине.

Что известно о личном состоянии Владимира Потанина: