Как Россия рекламирует свою нефть?

По данным трейдеров, пожелавших остаться неназванными, поставки Urals с доставкой в октябре предлагаются по сниженным ценам. Это вызвало интерес у государственных и частных нефтеперерабатывающих заводов Китая, которые сейчас ведут переговоры о возможных закупках, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Хотя Китай – один из основных покупателей российской нефти, поставляемой как морем, так и трубопроводами, местные НПЗ в основном работают с сортом ESPO, что добывается и отправляется с месторождений на востоке России.

Импорт Urals, отгружаемого из западных портов, для китайских переработчиков не является привычным из-за удаленности и высоких транспортных расходов.

Почему Urals предлагают в Китае?

Ранее президент США Дональд Трамп вдвое повысил пошлины на весь импорт из Индии, наказав страну за закупки российской нефти. В результате государственные НПЗ Индии начали отказываться от новых партий российской нефти и искать альтернативные рынки, высвободив объемы, которые могут быть переориентированы на Китай.

Важно! Министр финансов США Скотт Бессент, отвечая на вопрос о санкциях против стран, покупающих российские энергоносители, не исключил введение пошлин и в отношении Китая.

При этом, хотя КНР с ее большими перерабатывающими мощностями и потребностью в пополнении стратегических запасов рассматривается как потенциальный рынок для Urals, неясно, воспользуется ли Пекин этой возможностью на фоне торговой напряженности с США.

Какие цены на Urals?

Сейчас, по словам трейдеров, с китайскими покупателями обсуждаются поставки Urals с премией всего 1,50 доллара за баррель к Brent – против примерно 2,50 доллара в конце прошлой недели.

Интересно! Среди продавцов – аффилированные с Россией трейдеры, включая Litasco.

В июле китайская Shandong Yulong Petrochemical закупила партию Urals – случай редкий.

Участники рынка будут следить, продолжат ли закупки частные НПЗ, так называемые "чайники", а также государственные компании, покупающие нефть как для собственных заводов, так и для национального нефтехранилища.

На фоне сокращения Индией спотовых закупок российской нефти некоторые китайские НПЗ уже приобрели несколько партий Urals с поставкой в октябре. Однако вряд ли Китай сможет поглотить весь объем, высвободившегося после ухода Индии,

– отметил аналитик Energy Aspects Цзянань Сунь.

Аналитики также отмечают, что Urals не является для китайских государственных НПЗ базовым сортом, поэтому интерес к его закупкам для стратегического резервирования ограничен.