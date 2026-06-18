Украина "довела" Россию: какова реальная ситуация с российской нефтью сейчас

Украинские удары по энергетической инфраструктуре уже привели к серьезному кризису в России. В частности, во всех российских регионах ощущается значительный дефицит бензина.

Какая ситуация сложилась в России из-за ударов Украины?

В настоящее время Россия вынуждена сокращать добычу нефти и менять экспортную политику, демонстрирует отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Как показывают данные МЭА, в мае 2026 года добыча сырой нефти в России снизилась до 8,7 миллиона баррелей в сутки. Для понимания: это

на 5% меньше, чем в аналогичный период 2025 года;

и на 10% меньше запланированного уровня.

Дефицит бензина в России только растет. По состоянию на 16 июня ограничения на его продажу ввели 53 российских региона. Более того, дефицит коснулся и оккупированных территорий Украины.

Сейчас Россия пытается компенсировать потери. Для этого она увеличивает экспорт сырой нефти. В мае этот показатель достиг 5,2 миллиона баррелей в сутки. А в период с середины мая по середину июня средний экспорт составил 3,83 миллиона баррелей в сутки. В то же время именно с начала лета поставки несколько сократились.

Какие еще факторы стали решающими для российского рынка нефти?

В течение мая в рамках соглашений ОПЕК+ Россия добывала в среднем 9,01 миллиона баррелей в сутки. Это почти на 700 тысяч меньше, чем установленная квота.

К тому же США приняли решение не продлевать исключения из санкций в отношении российской нефти. То есть для России экспорт нефти значительно усложнится.