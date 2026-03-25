Покупатели готовы покупать именно эту нефть: стали известны последствия ослабления санкций США

Покупатели активно покупают российскую нефть. Значительный интерес "проснулся" именно после того, как США ослабили санкции против сырья из России. А вот с иранскими грузами все гораздо сложнее.

Что известно о перевозке нефти сейчас?

Известно о примерно 18 танкерах, которые перевозят более 13,5 миллиона баррелей российской сырой нефти, что, вероятно, доступна для приобретения, сообщает Bloomberg.

Заметим, что после ослабления санкций США "доступных" судов было больше. Почти 2 недели назад ситуация выглядела так:

тогда было известно о 25 судах;

в целом эти танкеры перевозили – 19 миллионов баррелей нефти.

Обратите внимание! 7 из указанных 18 танкеров, что еще не имеют четких покупателей – перевозят флагманскую нефть Urals. Для понимания, именно эта марка похожа на большинство ближневосточного сырья, которое сейчас почти невозможно экспортировать.

Большинство судов сигнализируют "на заказ", что свидетельствует об отсутствии фиксированных покупателей. Один из них показывает, что его пункт назначения находится вблизи Сингапура – распространенного места хранения для продажи,

– указывает издание.

Напомним, США ослабили санкции и против иранской нефти. Разрешение на покупку сырья из Ирана будет действовать до 19 апреля, сообщил глава Минфина Скотт Бессент.

По состоянию на пятницу (момент принятия решения) плавучие хранилища хранили примерно 27 миллионов баррелей иранской нефти. Однако ее покупают далеко не так активно, как российскую.

Государственные компании в Китае и Индии сдерживаются, ссылаясь на препятствия, связанные с оплатой, страхованием и поиском судов, отвечающих требованиям,

– говорится в сообщении.

Что известно о решении США относительно российской нефти?