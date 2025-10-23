Исчезли последние надежды Кремля: Китай отреагировал на санкции США

Китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки нефти из России. Это произошло после того, как США ввели санкции против ряда российских компаний.

Почему Китай больше не покупает российскую нефть?

США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Чтобы выполнить эти санкции, Индия должна сократить импорт сырой нефти.

Хотя Китай импортирует примерно 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день морем, большую часть этой суммы покупают независимые нефтеперерабатывающие заводы, включая небольших операторов, известных как "чайники", хотя оценки закупок государственными нефтеперерабатывающими заводами сильно различаются,

– отмечает издание.

Для понимания:

оценки Vortexa Analytics указывают, что закупки российской нефти китайскими государственными фирмами в течение первых 9 месяцев 2025 года были на уровне менее 250 000 баррелей в сутки;

а вот консалтинговая компания Energy Aspects считает, что этот показатель достигал 500 000 баррелей в сутки.

Аналитики отмечают, что эта приостановка, скорее всего, является временной. Вероятно, китайским покупателям нужно время на оценку влияния санкций, отмечает Bloomberg.

Заметьте! Скорее всего Китай и Индия обратятся к другим поставщикам, а это приведет к росту цен на несанкционированную нефть из Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Что нужно знать о российской нефти сейчас?

Индия решила сократить импорт российской нефти. Это стало ответом на санкции США.

Трамп уверен, что Индия откажется от импорта российской нефти до конца года. Этот процесс не такой простой. Но, как говорит американский президент, сделать это сверхважно.

Важно! К Китаю, по мнению Трампа, нужен другой подход, чтобы "отсоединить" его от России.