Сколько Россия заработала из-за снятия санкций США
- Россия заработала 19 миллиардов долларов от экспорта нефти в марте после снятия санкций США санкций США.
- Экспорт российской нефти и нефтепродуктов вырос до 7,1 миллиона баррелей в день.
Кремль заработал значительные средства из-за частичного снятия санкций против России. Речь идет о решении США разрешить другим странам покупать российскую нефть, находящуюся в море.
Какой доход получает Россия от экспорта нефти сейчас?
Как показывают данные Международного энергетического агентства, в марте Россия заработала 19 миллиардов долларов, сообщает Aljazeera.
В прошлом месяце экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России вырос до 7,1 миллиона баррелей в день. Для сравнения, в феврале эти объемы составляли – 320 тысяч баррелей.
По данным Международного энергетического агентства, доходы России от экспорта нефти почти удвоились в марте после того, как Москва получила ослабление санкций, направленных на смягчение роста цен на энергоносители во время войны США и Израиля против Ирана,
– указывает издание.
Заметим, США ослабили санкции против российской нефти еще в марте. Этим решением, американское правительство разрешило покупку сырья из России. Однако, все же действуют определенные ограничения, сообщает Reuters.
В частности, разрешается покупка исключительно той российской нефти, которая застряла в море. Разрешение должно было действовать только в течение 30 дней – до полуночи 11 апреля.
Сейчас, как известно, США могут продлить действие послаблений для российской нефти и нефтепродуктов. Ведь ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, сообщает Reuters.
Какая ситуация на Ближнем Востоке сейчас?
Ситуация на Ближнем Востоке обостряется. Несмотря на действие двухнедельного перемирия, Ормузский пролив так и не открыт. Более того, сейчас этот путь частично блокируют силы США.
О перемирии было объявлено еще на прошлой неделе. Однако режим прекращения огня, неоднократно нарушили все стороны. В частности, Израиль совершил одну из крупнейших атак по Ливану.
Тегеран отреагировал на блокаду США. Иран указал, что он будет считать приближение военных судов других стран к Ормузу пиратством. Иранские силы даже анонсировали силовое воздействие.