Сколько Россия заработала из-за снятия санкций США

Кремль заработал значительные средства из-за частичного снятия санкций против России. Речь идет о решении США разрешить другим странам покупать российскую нефть, находящуюся в море.

Какой доход получает Россия от экспорта нефти сейчас?

Как показывают данные Международного энергетического агентства, в марте Россия заработала 19 миллиардов долларов, сообщает Aljazeera.

Читайте также Подсанкционный танкер прошел Ормузский пролив, несмотря на угрозы США

В прошлом месяце экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России вырос до 7,1 миллиона баррелей в день. Для сравнения, в феврале эти объемы составляли – 320 тысяч баррелей.

По данным Международного энергетического агентства, доходы России от экспорта нефти почти удвоились в марте после того, как Москва получила ослабление санкций, направленных на смягчение роста цен на энергоносители во время войны США и Израиля против Ирана,

– указывает издание.

Заметим, США ослабили санкции против российской нефти еще в марте. Этим решением, американское правительство разрешило покупку сырья из России. Однако, все же действуют определенные ограничения, сообщает Reuters.

В частности, разрешается покупка исключительно той российской нефти, которая застряла в море. Разрешение должно было действовать только в течение 30 дней – до полуночи 11 апреля.

Сейчас, как известно, США могут продлить действие послаблений для российской нефти и нефтепродуктов. Ведь ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, сообщает Reuters.

Какая ситуация на Ближнем Востоке сейчас?