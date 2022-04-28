Россияне все еще обходят санкции через криптовалюты: в Минцифре рассказали, как это прекратить

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что россияне обходят санкции через "крипты" или другие финансовые инструменты.

Михаил Федоров объяснил, что в настоящее время они ищут причину этой проблемы и какие организации допускают такие схемы.

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При этом он отметил, что публично об этом говорить не будет, чтобы не делать рекламу тем, кто не догадался, что можно так делать.

Нужны тотальные цифровые санкции от всех платформ, бирж и ключевых проектов – только тогда не будет возможности их обходить,

– рассказал Михаил Федоров.

"Но все равно это работает, мы видим, что сотни тысяч людей покидают территорию России, очень много из IT-сообщества, блоггеров, людей из криптосферы. Они видят, что там нет возможности работать и нет никакого смысла там оставаться", – добавил Федоров. .

По его словам, некоторые пути обхода санкций все же останутся, но рисковые. Системная работа позволяет убрать ключевых игроков с поля боя и значительно усложнить процесс вывода средств.

В Министерстве цифровой трансформации работает целый департамент, занимающийся тем, чтобы общаться с криптокомпаниями и сделать все, чтобы они ушли из России.

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