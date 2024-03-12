Россияне снова массово жалуются на проблемы с платежами в Китае, – СМИ

Российские импортеры жалуются на проблемы с платежами в Китае. Такая же проблема возникала и раньше, но в конце февраля ее удалось временно решить.

Российские импортеры сообщают о проблемах, которые связаны с проведением валютных платежей за товары из Китая. Отмечают, что эти трудности имеют массовый характер.

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Китай снова не принимает платежи из России

О возобновлении проблемы с платежами российские импортеры заявили на прошлой неделе. В общем глава одной компании рассказал, что с начала марта переводы средств из России в Китай происходит с серьезными задержками или "виснут". Кроме того, со второй недели марта только одна из 10 компаний может оплатить услуги поставщиков.

, российская компания, которая импортирует китайские электротовары, заявила о том, что до сих пор ожидает решения по своим платежам за 21 и 28 февраля. Также добавляют, что ранее платежи проходили за один – три дня.

Другая компания объявила о том, что ее средства просто потерялись. Мол, платеж прислали еще неделю назад, но китайский банк "это вообще не видит". Попытки выяснить, что именно стало проблемой пока безрезультатны. О подобных проблемах сообщили и другие российские импортеры.

В начале недели китайский поставщик автозапчастей заявил, что российские платежи из России не принимают три крупных банка:

Bank of China;

ICBC;

China Construction Bank.

Еще один российский импортер заявил, что получил от китайского контрагента предупреждение о временной приостановке приема платежей из России в Bank of China, однако другой контрагент заявлял, что никакой остановки нет – просто могут запросить дополнительные документы.