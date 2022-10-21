"Россия заплатит": как оценили убытки Украины с начала полномасштабной войны
Источник:KSE Institute
Полномасштабная война России против Украины привела к серьезному финансовому ущербу. Эксперты из KSE Institute проанализировали ситуацию и обнародовали результаты.
Согласно отчету проекта "Россия заплатит", ущерб государства Украины от полномасштабной агрессии уже пересек отметку в 127 миллиардов долларов. Только за лето 2022 года государство-агрессора нанесла ущерб на более чем 31 миллиард долларов США.
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Ущерб Украины из-за агрессии России
Следовательно, сообщают, что больше всего во время войны пострадал жилищный фонд. Речь идет о 39,7% или убытках на 50,5 миллиарда долларов. С июня эта сумма выросла на 11,2 миллиарда долларов. Кроме того, с начала лета изменились и следующие данные:
- Количество поврежденных домов выросло на 15 тысяч;
- Суммарная площадь поврежденных или разрушенных объектов составляет 74,1 миллиона квадратных метров, что также составляет 7,3% от жилищного фонда Украины;
- В целом повреждено или разрушено повреждено и разрушено 135,8 тысячи частных и многоквартирных домов.
Второе место по объему убытков занимает инфраструктурный сектор с показателем на уровне 27,7% или 35,3 миллиарда долларов США. На разрушенные дороги из этой суммы приходится 26,6 миллиарда долларов, тогда как убытки железной дороги оценивают в 4,3 миллиарда долларов.
Что касается образовательной инфраструктуры, то в отчете проекта "Россия заплатит" указаны следующие данные:
- Общая сумма ущерба в этой сфере составляет 6,95 миллиарда долларов;
- Эта цифра выросла через два фактора – увеличение количества поврежденных и разрушенных объектов и расширение списка объектов образовательной инфраструктуры, ущерб которых оценивается в рамках проекта;
- Теперь сообщают о разрушение не менее 810 и повреждение 1639 объектов образовательной инфраструктуры;
Последствия войны для бизнеса и предприятий
Ущерб бизнесу оценивается в 9,9 миллиарда долларов США, но этот показатель продолжает расти. В KSE Institute заявили, что это третья по величине статья убытков инфраструктуры в Украине в результате военных действий.
Среди разных отраслей больше всего пострадала металлургия. С 24 февраля 2022 года зафиксировали по меньшей мере 412 разрушенных или поврежденных предприятий. Из них 64 – имеют статус больших и средних. Однако отмечают, что эта цифра может быть больше, ведь отсутствует полная информация о состоянии украинских предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях.
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К сожалению, агрессор с февраля по март нанес существенный ущерб по всей Украине. В частности, за этот период кафиры разрушили или захватили по меньшей мере 616 административных зданий и 978 медицинских учреждений, из которых 24 имеют статус частных, а также:
- 1270 школ,
- 786 детских садов,
- 775 объектов культуры,
- 80 религиозных сооружений,
- 149 заведений туризма,
- 153 спортивных объекта,
- 2910 торговых точек,
- 19 аэропортов и гражданских аэродромов,
- 110 железнодорожных вокзалов и станций,
- 315 мостов и мостовых переходов государственного, местного или коммунального значения,
- 10 ТЭЦ и 322 котельные.