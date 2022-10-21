"Россия заплатит": как оценили убытки Украины с начала полномасштабной войны

Полномасштабная война России против Украины привела к серьезному финансовому ущербу. Эксперты из KSE Institute проанализировали ситуацию и обнародовали результаты.

Согласно отчету проекта "Россия заплатит", ущерб государства Украины от полномасштабной агрессии уже пересек отметку в 127 миллиардов долларов. Только за лето 2022 года государство-агрессора нанесла ущерб на более чем 31 миллиард долларов США.

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Ущерб Украины из-за агрессии России

Следовательно, сообщают, что больше всего во время войны пострадал жилищный фонд. Речь идет о 39,7% или убытках на 50,5 миллиарда долларов. С июня эта сумма выросла на 11,2 миллиарда долларов. Кроме того, с начала лета изменились и следующие данные:

Количество поврежденных домов выросло на 15 тысяч;

Суммарная площадь поврежденных или разрушенных объектов составляет 74,1 миллиона квадратных метров, что также составляет 7,3% от жилищного фонда Украины;

В целом повреждено или разрушено повреждено и разрушено 135,8 тысячи частных и многоквартирных домов.

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Второе место по объему убытков занимает инфраструктурный сектор с показателем на уровне 27,7% или 35,3 миллиарда долларов США. На разрушенные дороги из этой суммы приходится 26,6 миллиарда долларов, тогда как убытки железной дороги оценивают в 4,3 миллиарда долларов.

Что касается образовательной инфраструктуры, то в отчете проекта "Россия заплатит" указаны следующие данные:

Общая сумма ущерба в этой сфере составляет 6,95 миллиарда долларов;

Эта цифра выросла через два фактора – увеличение количества поврежденных и разрушенных объектов и расширение списка объектов образовательной инфраструктуры, ущерб которых оценивается в рамках проекта;

Теперь сообщают о разрушение не менее 810 и повреждение 1639 объектов образовательной инфраструктуры;

Последствия войны для бизнеса и предприятий

Ущерб бизнесу оценивается в 9,9 миллиарда долларов США, но этот показатель продолжает расти. В KSE Institute заявили, что это третья по величине статья убытков инфраструктуры в Украине в результате военных действий.

Среди разных отраслей больше всего пострадала металлургия. С 24 февраля 2022 года зафиксировали по меньшей мере 412 разрушенных или поврежденных предприятий. Из них 64 – имеют статус больших и средних. Однако отмечают, что эта цифра может быть больше, ведь отсутствует полная информация о состоянии украинских предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях.

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К сожалению, агрессор с февраля по март нанес существенный ущерб по всей Украине. В частности, за этот период кафиры разрушили или захватили по меньшей мере 616 административных зданий и 978 медицинских учреждений, из которых 24 имеют статус частных, а также: