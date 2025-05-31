"Ускоренное использование тумбочки": Кремль нашел способ собственноручно задушить рубль

Россияне пытаются спасаться от банкротства "ускоренным использованием тумбочки". В то же время это душит рубль с другой стороны.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал 24 Каналу, что печатание рублей на станке ослабляет его курс по отношению к доллару и другим валютам.

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Деньги "из тумбочки"

Фурса отметил, что "в тумбочках" россиян накоплены не рубли, а иностранная валюта – юани и золото. Россияне начали активнее использовать "тумбочку". Они дают банкам юани, а банк их кредитует в рублях. Российская экономика драйвится деньгами, которые они через банки прогоняют.

Банки идут и продают все это. Продавая очень активно свой фонд национального благосостояния, они делают интервенцию на локальный рынок. Скрытое усиленное использование "тумбочки" приводит к ослаблению курса рубля,

– заметил инвестиционный банкир.

Он добавил, что проблемы в российском бюджете огромные, но их государство пока пытается решить. Оно спасает компании, потому что в ней нет нормальной рыночной экономики. Там есть кланы, которые могут рассчитывать на государственную поддержку.

Россия включит печатный станок

По словам инвестиционного банкира, с курсом рубля – парадокс. России нужен слабый курс рубля, чтобы финансировать бешеный дефицит бюджета. За апрель 2025 года дефицит составил 1 триллион рублей. Если весь год будет, как апрель, то дефицит будет 12 триллионов рублей.

"С одной стороны им нужен слабый рубль, чтобы финансировать бюджет. С другой стороны слабый рубль делает сильнее инфляцию. Инфляция с прошлого года является самым большим вызовом для экономики России. Хотя они и рассказывали всем, что могут воевать вечно", – подчеркнул Фурса.

Он продолжил, что россияне сжигали деньги в военной экономике. Это привело к росту инфляции. Центробанк поднял ставку до 21%. Это и душит экономику России. Поэтому, им надо сильный рубль, чтобы противостоять инфляции, и слабый – чтобы финансировать бюджет.

Россия будет включать печатный станок. Она не будет урезать социальные выплаты. Россияне уже и без того порезали проекты, в частности, различных строек. Впрочем это всего на 100 миллиардов рублей,

– подчеркнул инвестиционный банкир.

Как он отметил, это не помогает. Россия, скорее всего, заставит Центробанк печатать деньги.