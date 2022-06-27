Массовые обстрелы Украины на выходных: сколько потратила Россия на ракеты

В последние несколько дней по всей Украине, к сожалению, все чаще слышны сирены, предупреждающие об угрозе обстрелов со стороны врага. Если посмотреть на этот вопрос с финансовой точки зрения, становится ясно, что россияне готовы тратить сотни миллионов на убийства украинцев.

В частности, в последние выходные июня враг выпустил по территории Украины от 60 до 80 ракет как с территории как России, так и Беларуси. По крайней мере, так можно говорить с учетом сообщений от официальных источников. Речь идет о Командовании Воздушных сил ВСУ и местных администраций.

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Масштабные ракетные обстрелы Украины

Россияне за эти дни ударили по украинским городам почти всеми видами ракет, привлеченных с начала полномасштабного вторжения – 24 февраля. Речь идет о таких категориях ракет:

"Точка-У",

Х-22,

"Оникс",

"Искандер",

"Калибр",

Х-101

Напомним, что в те дни мощнее всего обстреляли Житомирскую область. В регион выпустили около 30 ракет. К счастью, силы ПВО смогли сбить 10 вражеских ракет. В то время как Черниговскую область атаковали двумя десятками ракет. Также под удар попали следующие регионы и города Украины:

Киевщина,

Хмельницкая,

Львовщина,

Днепровщина,

Николаев,

Харьков,

Киев.

В частности, сообщают, что с учетом имеющейся информации в сторону столицы Украины могли выпустить 4-6 ракет. По словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Киев кафиры атаковали с самолетов Ту-95 и Ту-160. Стреляли ракетами категории Х-101 с территории Каспийского моря.

Сколько это стоило России

Согласно подсчетам издания Forbes, только на обстрелы главного города Украины 26 июня, россияне потратили 50 – 80 миллионов долларов. В то время как общая стоимость российских ракет может колебаться в диапазоне от 150 до 220 миллионов долларов.

Следует учитывать, что иногда не удается определить точное количество российских ракет или их вид. Поэтому невозможно подсчитать точную сумму. Для вышеперечисленных расчетов использовали следующие оценки стоимости ракет:

Х-101 – 13 миллионов долларов,

долларов, "Калибр" - 6,5 миллиона долларов,

долларов, "Искандер" – 3 миллиона долларов,

долларов, "Оникс" - 1,25 миллиона долларов,

долларов, Х-22 – 1 миллион долларов,

долларов, "Точка-У" – 0,3 миллиона долларов.

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