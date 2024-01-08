Два тоталитарных режима отказались от доллара США: какие валюты будут использовать

Иран в последние годы стал одним из ключевых партнеров России. В частности сообщают, что Москва может получить иранские баллистические ракеты. Однако в конце 2023 года стороны заключили важное соглашение, имеющее отношение к торговле.

Речь идет о договоренности между Россией и Ираном об отказе от доллара США в двусторонней торговле. Чиновники обеих стран завершили переговоры буквально в последние дни прошлого года.

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Иран и Россия отказались от доллара США

В то же время страны, против которых США ввели многочисленные санкции, договорились торговать в национальных валютах. Речь идет о рублях и иранском риале. Окончательное решение было принято на встрече глав центробанков Ирана и России.

Согласно этому соглашению, банки и другие участники экономического рынка смогут использовать инфраструктуру, включая межбанковские системы, не связанные с SWIFT, для проведения операций в локальных валютах.

Напомним, что еще в начале 2023 года сообщалось, что Иран и Россия решили создать собственный стейблкоин, стоимость которого будет привязана к золоту. В то же время, использовать ее якобы планировали для проведения транзакций в рамках торговли между странами Персидского залива.