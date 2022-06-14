Россия активно продает нефть в Азию, но со скидками: кто покупает больше всего и как изменились цены

Не так давно Евросоюз принял решение о введении временного эмбарго против российской нефти до конца года. Однако у государства-агрессора все еще есть возможность продавать черное золото. Кто покупает больше всего – читайте дальше.

Россия активно ищет новые рынки сбыта на фоне санкций Евросоюза по нефти. Официальная Москва обратила внимание на Азию в контексте снабжения сырья по морю. В этом регионе главными импортерами русской нефти стали две огромные страны.

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Россия продает нефть в Азию

Индия из категории незначительного покупателя перешла во второй крупнейший пункт назначения для судов с российской нефтью. Первую строчку занимает Китай. Сегодня Поднебесная становится единственным рынком для сырья из России, которые загружают из портов государства-агрессора на тихоокеанском побережье.

В то время как Индия стремительно становится самым мощным покупателем баррелей нефти, идущих от западных берегов России. Импортеры из Азии, среди которых доминируют Индия и Китай, сейчас получают примерно 50% от общего объема экспорта нефти из российских портов. При этом поток танкеров с нефтью следует вокруг Европы через Суэцкий канал, в частности с Балтийского моря.

Санкции против России

Европейский Союз согласовал шестой пакет санкций в ответ на военное вторжение России в Украину, включающий запрет импорта на нефть из государства-агрессора морским путем, который вступит в силу в декабре.

Между тем, несколько нефтеперерабатывающих компаний и трейдеров самостоятельно санкционируют российскую нефть. Однако, хотя торговля была перенаправлена в Азию, пока ограничения мало влияют на общий уровень снабжения.

Объемы поставок российской нефти за последние недели

Общие потоки российской нефти по морю снизились за неделю до 10 июня, потеряв прирост предыдущей недели. В общей сложности на 34 танкера загрузили 24,9 миллиона баррелей из экспортных терминалов России. Таким образом, средний объем нефти составил 3,55 миллиона баррелей в сутки, что на 10% меньше 3,94 миллиона в неделю, которая закончилась 3 июня.

Вместе с уменьшением объемов отгрузочного сырья за неделю, которая закончилась до 10 июня, уменьшился и доход России от экспортных пошлин. Таким образом, Кремль заработал на 28 миллионов долларов или на 16% меньше. Эта сумма упала до 152 миллионов долларов со 180 миллионов долларов, которые Россия получила за неделю до этого.

Эти данные свидетельствуют о более низкой ставке экспортной пошлины за баррель на поставку в июне, которая применялась ко всем отгрузкам нефти за семь дней до 10 июня, и лишь к некоторым за неделю до 3 июня. В общем, этот показатель за последние месяцы изменился следующим образом:

с мая по июнь ставки на пошлину упали на 10% до 44,80 доллара за тонну, что эквивалентно примерно 6,11 доллара за баррель;

за тонну, что эквивалентно примерно за баррель; в мае эти показатели равнялись 49,60 доллара за тонну, или 6,81 доллара за баррель,

за тонну, или за баррель, тогда как в апреле фиксировали данные на уровне 61,20 доллара за тонну или 8,30 доллара за баррель;

за тонну или за баррель; Всего с апреля ставки пошлины упали на 27%, что показывает существенные скидки, которые Россия вынуждена предложить, чтобы обеспечить новых покупателей на свою нефть в Азии.

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