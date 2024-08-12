Автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки открыто рассказал о своем долге, который уже пересек невероятную для большинства людей в мире отметку. Однако мужчина не считает это проблемой.

Роберт Кийосаки рассказал о своем долге

По словам автора бестселлера "Богатый папа, бедный папа", его долг составляет более 1 миллиарда долларов. По его мнению, в этом ничего плохого нет. Кроме того, он считает, что это вообще не его проблема.

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Кийосаки также заявил, что в случае его банкротства, потерпит крах и банк. В то же время автор и предприниматель добавил, что имеет стратегию использования долговых средств. Эти деньги он вкладывает в приобретение драгоценных металлов. Прежде всего речь идет о золоте и серебре.

Дело в том, что Кийосаки считает, что эти активы сохранят свою стоимость пока американский доллар колеблется в цене Напомним, что предприниматель убежден, что что стоимость золота и серебра вырастет в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.