Масштабный обвал биткоина: сколько потеряла семья, вложившая все в цифровую монету

Криптовалюты в последние годы активно набирали популярность, а этот рынок стал все масштабнее. Однако в 2022 году ситуация начала резко меняться, и после максимумов цифровые монеты падают в цене. Это также повлияло на криптоинвесторов.

В частности, семья Тайхутта, которая в 2017 году вложила все, чем владела в биткоин, сообщила об изменениях в финансовом плане после начала обесценивания валюты. Именно эту монету они выбрали на рынке. Тогда стоимость главной криптовалюты мира колебалась на уровне 900 долларов за монету.

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Падение биткоина и инвесторы

Сообщают, что с начала падения биткоина семья потеряла 1 миллион долларов на своих инвестициях. Однако они все равно оптимистично настроены по поводу будущего цифровой монеты.

Диди Тайхутту добавил, что он продал примерно 15% активов семьи в биткоинах, когда цена монеты упала до 55 тысяч долларов за штуку. Максимально главная криптовалюта в мире стоила почти 69 тысяч долларов за монету.

55 тысяч долларов для меня было подтверждением того, что мы пойдем ниже

– добавил инвестор.

На момент создания этого материала, стоимость цифровой монеты колеблется на уровне 19 216 долларов за штуку. Рыночная капитализация биткоина составляет 366,58 миллиарда долларов, согласно CoinDesk. В контексте ведения дел с виртуальными активами следует всегда учитывать большую волатильность. По сути это цена бизнеса на этом рынке.

За последние 10 лет биткоин пережил два довольно продолжительных спада, прежде чем восстановить свои позиции на рынке. В последний раз такую ​​динамику биткоин показывал в 2018 году. Тогда монета потеряла 80% своей стоимости, однако после – взлетела к новому историческому максимуму в ноябре 2021 года.

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