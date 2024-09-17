Россияне накопили "теневые резервы" за рубежом: сумма впечатляет

С начала 2022 года россиянам удалось накопить активов на почти 200 миллиардов долларов за рубежом. Об этом сообщил сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности.

Россияне накопили "теневые резервы" за рубежом

Научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал статистические данные от центрального банка России и выяснил, что россиянам удалось накопить в иностранных юрисдикциях 180 миллиардов долларов. Об этом сообщают российские СМИ.

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Добавляют, что в отчетах российского центробанка по международным инвестициям упоминали о выше упомянутых средствах в таких категориях:

"другие инвестиции",

"ссуды, займы, наличная валюта и депозиты;

"другая задолженность".

По мнению Яниса Клюге, вероятнее всего речь идет о так называемых "теневых резервах" россиян за рубежом. Ученый предположил, что это деньги крупных компаний-экспортеров. В частности, известно, что в 2022 году Россия получила рекордные доходы от экспорта сырья – 591,5 миллиарда долларов, а также зафиксировала максимальный в истории профицит платежного баланса – 227,4 миллиарда долларов. Последний показатель уменьшился в 2023 году, однако все равно остался значительным – 118,3 миллиарда долларов. Все эти средства не переводили ни на российские счета, ни центральному банку России, который находится под санкциями.

К теме! Клюге отметил, что о "теневых резервах" России известно очень мало. Например, нет информации, в каких странах хранят эти средства, в какой они валюте и тому подобное. Более того, в статистиках западных стран об этих деньгах данных нет.

Ученый считает, что эти средства могут хранить в странах, которые официальная Москва считает "дружественными". По его словам, это могут быть Турция или Индия. Кроме того, он добавил, что выше упомянутые государства имеют значительный торговый дефицит с Россией. Речь идет о 3 миллиардах долларов и 6 миллиардах долларов в месяц соответственно.