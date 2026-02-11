За выход – 100 тысяч евро: на каких условиях Молдова сможет покинуть СНГ

Республика Молдова стремится покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ). Об этом намерении правительство страны объявило еще в январе 2026 года. Процесс таких изменений будет длительным.

Что известно о выходе Молодовы из СНГ?

Перед тем как выйти из СНГ, Молдова должна выполнить некоторые обязательства. В частности, как заявлял молдавский министр иностранных дел Михай Попшой, страна в январе занималась денонсацией трех соглашений, сообщает Moldpres.

Михай Попшой Министр иностранных дел Мы уже находимся в процессе согласования денонсации трех соглашений с СНГ. Речь идет о соглашениях, лежащих в основе нашего членства в СНГ, а именно: Устав СНГ, подписанный в Минске 22 января 1993 года; Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, также подписанное в Минске; а также Приложение к этому соглашению от 22 декабря 1991 года.

К тому же Молдова обязана погасить свои долги. Сейчас они в целом составляют – примерно 100 тысяч евро, сообщает Newsmaker. Эту задолженность страна должна закрыть до конца 2026 года.

Если мы хотим соблюдать международное право и жить спокойно – думаю, нам нужно погасить эту задолженность. Хотя, следует признать, мы годами не получали никакой выгоды от участия в СНГ и этих взносов. Но если мы хотим выполнить обязательства, жить в мире и согласии – счета нужно оплатить до нашего выхода,

– говорит Попшой.

Что еще нужно знать о выходе Молдовы из СНГ?