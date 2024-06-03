ОПЕК+ согласовала продление сокращения добычи нефти еще на год: все что стоит знать

В воскресенье, 2 июня, члены ОПЕК+ решили, какую политику по объемам добычи они будут проводить в дальнейшем. Стоит добавить, что бюджеты этих стран существенно зависят от продажи сырья.

Для понимания, последнее время стоимость эталонного бренда нефти Brent колеблется на уровне близком к 80 долларов за баррель. Это значительно ниже цена, чем то, что требуют члены ОПЕК+ для сбалансирования собственных бюджетов.

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Какую политику проводила ОПЕК+ в последние годы

Напомним, что ОПЕК+ провели ряд серьезных сокращений объемов добычи нефти с конца 2022 года. Сейчас эти страны уменьшают свою добычу на 5,86 миллиона баррелей в сутки. Это примерно 5,7% мирового спроса. Эта программа, в частности, включает следующие аспекты:

Сокращение на 3,66 миллиона баррелей в сутки, срок действия которых истекает в конце 2024 года;

А также добровольное сокращение 8 членами на 2,2 миллиона баррелей в сутки, срок действия которого истекает в конце июня 2024 года.

Что такое ОПЕК Это картель, создан нефтедобывающими странами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, чья экономика зависит от доходов от экспорта нефти. Членами организации сейчас являются 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия.



На фоне резкого падения цен на нефть в 2016 году к инициативам ОПЕК для контроля ситуации на рынке решили присоединиться еще 10 стран – Россия, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Оман, Южный Судан и Судан. Это и стало ОПЕК+.

Актуальные цены на эталонные бренды нефти, согласно данным Bloomberg:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 81,31 доллара за баррель (+0,25%)

Контракты WTI торгуются по цене 77,18 доллара за баррель (+0,25%).

Новое решение ОПЕК+

На последней встрече ОПЕК+ договорилась о продлении большинства мер для сокращения объемов добычи нефти до 2025 года. Нефтяной картель стремится поддержать рынок на фоне вялого роста спроса, высоких процентных ставок и увеличения добычи нефти в странах вне ОПЕК. В частности, можно вспомнить о США и Канаде.

Еще один фактор влияния – неопределенность относительно экономической ситуации в Китае. Напомним, что эта страна является одним из ключевых импортеров и потребителей нефти в мире.

В воскресенье ОПЕК+ решили продолжить сокращение объемов добычи нефти на 3,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. Аналогичное решение приняли по сокращению объемов добычи сырья на 2,2 миллиона баррелей в сутки на три месяца до конца сентября 2024 года.

Кроме того, ОПЕК+ будет постепенно отказываться от сокращения нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки в течение года с октября 2024 года по сентябрь 2025 года.