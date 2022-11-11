Самый мощный взлет фондового рынка США за годы: в чем секрет успеха

Фондовый рынок 10 ноября продемонстрировал наибольший рост за день за последние два года. Какие факторы поддерживали акции во время торгов – читайте дальше.

Индексы S&P 500 и Nasdaq быстро выросли благодаря тому, что в октябре фиксировали признаки замедления инфляции в США, которая в 2022 году является одним из самых мощных вызовов для первой экономики мира.

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Стремительный взлет фондового рынка США

Следовательно, эти данные стали положительным сигналом для инвесторов. Они ранее делали заявления, что агрессивное и продолжительное повышение ставок может взорвать американскую экономику.

Индекс S&P 500 вырос на торгах 5,54%, в то время как Индекс Nasdaq за день укрепил свои позиции сразу на 7,35%. Акции компаний из Индекса Dow Jones прибавили во время торговой сессии 3,70%.

Динамика акций известных компаний

Компания Amazon потеряла триллион долларов рыночной капитализации из-за сочетания нескольких факторов. Речь идет о мощной инфляции, усилении монетарной политики и исторической распродаже на рынке из-за неутешительных квартальных отчетов.

Компания Apple зафиксировала за 10 ноября максимальный прирост рыночной капитализации за время существования фондового рынка США. Речь идет о приросте на уровне 8,8% или 190,9 миллиарда долларов.

В общей сложности день самая дорогая компания закончила с капитализацией в размере 2,34 триллиона долларов. Следует добавить, что, несмотря на стремительный рост 10 ноября, акции компании с начала 2022 года упали на 17%. Акции других известных компаний также показывали положительную динамику на рынке. Добавим больше цифр: