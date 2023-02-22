Один из самых мощных банков Швейцарии зафиксировал рекордный обвал за 38 лет: сигнал о кризисе

Второй по величине банк в Швейцарии зафиксировал серьезный спад на фондовом рынке. Речь идет о Credit Suisse, входящем в кризисную фазу. Что происходит с мощным финучреждением – читайте дальше.

Глава совета директоров Credit Suisse стал фигурантом расследования швейцарских регуляторов. Главная причина – пересмотр заявлений, которые Аксель Леманн сделал в конце 2022 года.

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В частности, он сообщил, что отток капитала из банка практически прекратился, в то время как ситуация на рынке с акциями стабилизировалась.

Федеральная служба надзора за финансовыми рынками выясняет, знал ли Леманн, что клиенты продолжали выводить средства. Клиентов беспокоил вопрос о состоянии финансовой группы, которая была темой слухов и спекуляций.

Реакция рынка на проверку финансового регулятора

В ходе торгов во вторник, 21 февраля, акции швейцарского банка в целом подешевели на 4% до 2,66 швейцарских франки. Это самая низкая стоимость ценных бумаг Credit Suisse с 1985 года. Даже во время мирового кризиса 2008 года позиции финансового учреждения на фондовом рынке были лучше.

В то же время по данным Barron`s, акции Credit Suisse потеряли 6,5% в цене во время торгов, упав к 2,59 франков. За прошлый год ценные бумаги компании подешевели на 66%. На данный момент стоимость этих активов составляет 2,70 франка, а рыночная капитализация составляет 10,8 миллиарда франков, согласно данным Google Финансы.

Швейцария приняла решение об отказе в конфискации замороженных частных активов россиян, поскольку это противоречит законодательству страны и фундаментальному принципу права собственности. Против идеи по конфискации этих активов активно выступали банковский сектор в стране.

На момент создания этого материала, акции банка Credit Suisse на бирже в Нью-Йорке колеблются на уровне 2,92 доллара за штуку. Его рыночная капитализация составляет 11,5 миллиарда долларов, согласно Yahoo!Finance.

Швейцарский банк, существующий уже 167 лет, опередила по рыночной стоимости криптобиржа Coinbase с 16,3 миллиарда долларов, по данным Nasdaq. Платформа была создана в 2012 году.